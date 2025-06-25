Вместо футбола и хоккея, какой выбрать необычный вид спорта для ребенка в Екатеринбурге бесплатно. Фото

В Екатеринбурге открылся набор в парусную школу

25 июня 2025 в 20:00 Размер текста - 17 +

Занятия по парусному спорту проходят на Верх-Исетском пруду Фото: Размик Закарян © URA.RU Вместо привычного футбола и хоккея жители Екатеринбурга могут отдать своих детей в этом году в парусный спорт, греблю, большой теннис или направить в школу олимпийского резерва. Причем, благодаря существующим квотам, обучение будет для детей бесплатным. Корреспондент URA.RU посетил в рамках пресс-тура мэрии эти школы и узнал все подробности. Парусный спорт Научиться ходить под парусами юным екатеринбуржцам можно в спортивной школе Верх-Исетского района на улице Фролова. Тренировки у ребят проходят как на Верх-Исетском пруду, так и на озере Шарташ. Как правило, в будние дни. Зимой обучение проходит в тренажерном зале и бассейне. «Обычно с 9:15 до 11:00. Сегодня была тренировка с 8:00 до 10:00. Я занимаюсь еще хоккеем, а вот парусный спорт — это просто романтика. Когда туч нет, вода спокойная, она блестит, это просто красиво», — рассказал 13-ти летний Владимир Шистиров. Владимир Шистиров Фото: Размик Закарян © URA.RU Парусным спортом он занимается больше двух лет и утверждает, что это совершенно не мешает ему обучению в общеобразовательной школе. Подросток уже умеет управлять яхтой, ловить ветер и правильно подходить к берегу. Прием документов в спортивную школу Верх-Исетского района уже стартовал. Идти он будет до 18 августа. Причем, подать документу можно как лично в школе, так и через Госуслуги. Для этого нужно выбрать раздел «Дети и образование» и далее «Запись в организации спортивной подготовки». В этом году спортивная школа Верх-Исетского района набирает на бесплатное обучение 200 ребят по восьми направлениям. Кроме парусного спорта, в учебном заведении есть гребля на байдарках, лыжные гонки, биатлон, художественная гимнастика и спортивная аэробика. Что характерно, в школе нет второго этапа отбора, поэтому попасть в нее могут практически все желающие. «Каждый спортсмен выбирает вид спорта по своему усмотрению. Он может сегодня не подошел в спорт по гребле, а завтра пойдет в парусный. Мы никому не отказываем», — подчеркнул директор Сергей Шабарчин. Большой теннис Его 13-летняя екатеринбурженка Анастасия Литвинова, которая занимается теннисом семь лет, называет тем видом спорта, что закаляет характер. Благодаря ему, она смогла добиться высоких результатов не только в спорте. «Поступила в гимназию №9 [в 10-11 класс]. Если бы не теннис, ни умение собраться в нужный момент, или просто не нервничать, не смогла бы поступить», — подчеркнула она. Анастасия Литвинова Фото: Размик Закарян © URA.RU В кажущийся таким недостижимым большой теннис может также попасть любой желающий. В спортивной школе №8 «Локомотив», что находится на улице Шаумяна, в этом году примут 150 человек на бесплатное обучение. Подать документы можно до 15 августа включительно. С 20 августа начинается второй этап — отбор кандидатов. «Нормативы, которые сдают для зачисления в группу начальной подготовки, — челночный бег, метание теннисного мяча, прыжок вверх из положения стоя, прыжок в длину, бег 10 метров, перешагивание через гимнастическую палку. Поэтому тем, кто планирует поступать, мы советуем подготовиться в течение летнего периода», — объяснила замдиректора Наталья Васильева. Всего набор школа будет вести по восьми видам спорта — велоспорт, лыжные гонки, теннис, настольный теннис, самбо, дзюдо, спортивная гимнастика, фигурное катание. Подготовлено для этого 700 бюджетных (бесплатное обучение) мест. Школа олимпийского резерва «Юность» Всего школа олимпийского резерва в этом году выделила 300 бюджетных мест. Записать ребенка можно на хоккей, футбол, плавание, фигурное катание, легкую атлетику, спортивную гимнастику, конькобежный и роликовый спорт. Последнее отделение, кстати, открыли в этом году впервые в связи с запуском второй очереди «Дацюк Арены». Прием документов идет в «Юности» до 1 июля. «В этом году очень большой набор на спортивную гимнастику. На бюджет мы будем набирать 106 человек. Как во всех видах спорта, у нас будет обязательно тестирование», — рассказал директор школы Александр Евдокимов. Катя Заклецкая Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы попасть в класс по спортивной гимнастике, ребятам нужно уметь подтягиваться, отжиматься, быстро бегать и прыгать. А также иметь определенную гибкость. «Ребенок должен быть смелым, ловким, любить лазить по деревьям, как это ни странно звучит», — добавила тренер Татьяна Вандышева. В этот вид спорта, как правило, приходят в 6-7 лет, но некоторые начинают уже в три года. В этом возрасте занятия, конечно же, платные. Но и мечты, как у девятилетней Кати Заклецкой, что занимается гимнастикой с трех лет, масштабные. Школу Олимпийского резерва она посещает уже четыре года. «[Мечта] достигнуть до мастера спорта, до КМС. И на Олимпийских играх участвовать», — заявила она. Бадминтон Спортивная школа «Росток», что находится на улице Большакова, в этом году подготовила 60 бюджетных мест на отделение бадминтона. И в целом более 500 мест по шести направлениям. Кроме бадминтона, записаться можно на армреслинг, легкую атлетику, настольный теннис, художественную гимнастику и на футбол. Прием документов идет до 15 августа. После чего начинается этап отбора. Что касается бадминтона, подросткам нужно будет, как объяснил тренер-преподаватель Андрей Созонов, «пробежать, прыгнуть, бросить что-то». «Обычные нормативы для начальной школы. Не сложно. В основном все проходят», — успокоил Созонов. Иван Шубин Фото: Размик Закарян © URA.RU И остаются на долгие годы. Как 12-ти летний Иван Шубин, призер Всероссийских соревнований. Этим видом спорта он занимается три года. «В бадминтон перешел из-за мамы, потому что до этого занимался другим видом спорта (футболом). Пришел пойти по стопам мамы. Она кандидат мастера спорта по бадминтону. Хочется перерасти маму. Стать мастером спорта», — отметил он. Всего в этом году запись на бесплатное обучение в муниципальных школах идет по 53-м видам спорта. Больше всего мест (465) на футбол. Набор ведет семь школ. Две — в секцию баскетбола. Заявлено 435 бюджетных мест. И подготовлено 427 в пяти школах на легкую атлетику. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вместо привычного футбола и хоккея жители Екатеринбурга могут отдать своих детей в этом году в парусный спорт, греблю, большой теннис или направить в школу олимпийского резерва. Причем, благодаря существующим квотам, обучение будет для детей бесплатным. Корреспондент URA.RU посетил в рамках пресс-тура мэрии эти школы и узнал все подробности. Научиться ходить под парусами юным екатеринбуржцам можно в спортивной школе Верх-Исетского района на улице Фролова. Тренировки у ребят проходят как на Верх-Исетском пруду, так и на озере Шарташ. Как правило, в будние дни. Зимой обучение проходит в тренажерном зале и бассейне. «Обычно с 9:15 до 11:00. Сегодня была тренировка с 8:00 до 10:00. Я занимаюсь еще хоккеем, а вот парусный спорт — это просто романтика. Когда туч нет, вода спокойная, она блестит, это просто красиво», — рассказал 13-ти летний Владимир Шистиров. Парусным спортом он занимается больше двух лет и утверждает, что это совершенно не мешает ему обучению в общеобразовательной школе. Подросток уже умеет управлять яхтой, ловить ветер и правильно подходить к берегу. Прием документов в спортивную школу Верх-Исетского района уже стартовал. Идти он будет до 18 августа. Причем, подать документу можно как лично в школе, так и через Госуслуги. Для этого нужно выбрать раздел «Дети и образование» и далее «Запись в организации спортивной подготовки». В этом году спортивная школа Верх-Исетского района набирает на бесплатное обучение 200 ребят по восьми направлениям. Кроме парусного спорта, в учебном заведении есть гребля на байдарках, лыжные гонки, биатлон, художественная гимнастика и спортивная аэробика. Что характерно, в школе нет второго этапа отбора, поэтому попасть в нее могут практически все желающие. «Каждый спортсмен выбирает вид спорта по своему усмотрению. Он может сегодня не подошел в спорт по гребле, а завтра пойдет в парусный. Мы никому не отказываем», — подчеркнул директор Сергей Шабарчин. Его 13-летняя екатеринбурженка Анастасия Литвинова, которая занимается теннисом семь лет, называет тем видом спорта, что закаляет характер. Благодаря ему, она смогла добиться высоких результатов не только в спорте. «Поступила в гимназию №9 [в 10-11 класс]. Если бы не теннис, ни умение собраться в нужный момент, или просто не нервничать, не смогла бы поступить», — подчеркнула она. В кажущийся таким недостижимым большой теннис может также попасть любой желающий. В спортивной школе №8 «Локомотив», что находится на улице Шаумяна, в этом году примут 150 человек на бесплатное обучение. Подать документы можно до 15 августа включительно. С 20 августа начинается второй этап — отбор кандидатов. «Нормативы, которые сдают для зачисления в группу начальной подготовки, — челночный бег, метание теннисного мяча, прыжок вверх из положения стоя, прыжок в длину, бег 10 метров, перешагивание через гимнастическую палку. Поэтому тем, кто планирует поступать, мы советуем подготовиться в течение летнего периода», — объяснила замдиректора Наталья Васильева. Всего набор школа будет вести по восьми видам спорта — велоспорт, лыжные гонки, теннис, настольный теннис, самбо, дзюдо, спортивная гимнастика, фигурное катание. Подготовлено для этого 700 бюджетных (бесплатное обучение) мест. Всего школа олимпийского резерва в этом году выделила 300 бюджетных мест. Записать ребенка можно на хоккей, футбол, плавание, фигурное катание, легкую атлетику, спортивную гимнастику, конькобежный и роликовый спорт. Последнее отделение, кстати, открыли в этом году впервые в связи с запуском второй очереди «Дацюк Арены». Прием документов идет в «Юности» до 1 июля. «В этом году очень большой набор на спортивную гимнастику. На бюджет мы будем набирать 106 человек. Как во всех видах спорта, у нас будет обязательно тестирование», — рассказал директор школы Александр Евдокимов. Чтобы попасть в класс по спортивной гимнастике, ребятам нужно уметь подтягиваться, отжиматься, быстро бегать и прыгать. А также иметь определенную гибкость. «Ребенок должен быть смелым, ловким, любить лазить по деревьям, как это ни странно звучит», — добавила тренер Татьяна Вандышева. В этот вид спорта, как правило, приходят в 6-7 лет, но некоторые начинают уже в три года. В этом возрасте занятия, конечно же, платные. Но и мечты, как у девятилетней Кати Заклецкой, что занимается гимнастикой с трех лет, масштабные. Школу Олимпийского резерва она посещает уже четыре года. «[Мечта] достигнуть до мастера спорта, до КМС. И на Олимпийских играх участвовать», — заявила она. Спортивная школа «Росток», что находится на улице Большакова, в этом году подготовила 60 бюджетных мест на отделение бадминтона. И в целом более 500 мест по шести направлениям. Кроме бадминтона, записаться можно на армреслинг, легкую атлетику, настольный теннис, художественную гимнастику и на футбол. Прием документов идет до 15 августа. После чего начинается этап отбора. Что касается бадминтона, подросткам нужно будет, как объяснил тренер-преподаватель Андрей Созонов, «пробежать, прыгнуть, бросить что-то». «Обычные нормативы для начальной школы. Не сложно. В основном все проходят», — успокоил Созонов. И остаются на долгие годы. Как 12-ти летний Иван Шубин, призер Всероссийских соревнований. Этим видом спорта он занимается три года. «В бадминтон перешел из-за мамы, потому что до этого занимался другим видом спорта (футболом). Пришел пойти по стопам мамы. Она кандидат мастера спорта по бадминтону. Хочется перерасти маму. Стать мастером спорта», — отметил он. Всего в этом году запись на бесплатное обучение в муниципальных школах идет по 53-м видам спорта. Больше всего мест (465) на футбол. Набор ведет семь школ. Две — в секцию баскетбола. Заявлено 435 бюджетных мест. И подготовлено 427 в пяти школах на легкую атлетику.