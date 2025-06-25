По словам жительницы Челябинска, ягод в лесу очень много
Под Челябинском созрела лесная клубника. Ягод так много, что за полчаса можно легко набрать пару литров. Об этом URA.RU сообщила читательница Мария.
«В Сосновском районе созрела клубничка. Очень много ягод. Два литра набрала за 30 минут», — рассказала URA.RU Мария.
Ранее челябинцы поделились, где собирают много земляники. Жители региона успешно собирают лесную ягоду около озера Курочкино в Копейске и у Саргазов в Сосновском районе. В лесах одновременно с ягодами цветет чабрец, зверобой и душица, отмечают жители.
Девушку порадовало обилие лесных ягод
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!