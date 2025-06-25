Обилие клубники в лесах поразило челябинку. Фото

В челябинских лесах богатый урожай клубники
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам жительницы Челябинска, ягод в лесу очень много
По словам жительницы Челябинска, ягод в лесу очень много Фото:

Под Челябинском созрела лесная клубника. Ягод так много, что за полчаса можно легко набрать пару литров. Об этом URA.RU сообщила читательница Мария.

«В Сосновском районе созрела клубничка. Очень много ягод. Два литра набрала за 30 минут», — рассказала URA.RU Мария.

Ранее челябинцы поделились, где собирают много земляники. Жители региона успешно собирают лесную ягоду около озера Курочкино в Копейске и у Саргазов в Сосновском районе. В лесах одновременно с ягодами цветет чабрец, зверобой и душица, отмечают жители.

Девушку порадовало обилие лесных ягод
Девушку порадовало обилие лесных ягод
Фото:

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Под Челябинском созрела лесная клубника. Ягод так много, что за полчаса можно легко набрать пару литров. Об этом URA.RU сообщила читательница Мария. «В Сосновском районе созрела клубничка. Очень много ягод. Два литра набрала за 30 минут», — рассказала URA.RU Мария. Ранее челябинцы поделились, где собирают много земляники. Жители региона успешно собирают лесную ягоду около озера Курочкино в Копейске и у Саргазов в Сосновском районе. В лесах одновременно с ягодами цветет чабрец, зверобой и душица, отмечают жители.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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