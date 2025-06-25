Загадочный самолет из России заметили в небе над Нью-Йорком

В небе над Нью-Йорком заметили загадочный самолет из России, который приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает иностранный портал. Цель, с которой самолет прибыл в американский город, остается неизвестной.
«Спецборт летного отряда „Россия“, который вылетел в сторону США из аэропорта „Пулково“ в Санкт-Петербурге, приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди», — указано на портале Flightradar24. Согласно данным сайта, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве.
Ранее российские авиалайнеры уже попадали в центр внимания из-за нештатных ситуаций. Так, пассажирский самолет «России» Boeing-747, выполнявший рейс Москва — Анадырь, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неисправностей и благополучно приземлился после ожидания посадки в небе над столицей.
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