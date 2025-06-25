25 июня 2025

Загадочный самолет из России заметили в небе над Нью-Йорком

В Нью-Йорке приземлился спецборт «Россия», отправленный из Петербурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет из России приземлился в аэропорту Нью-Йорка
Самолет из России приземлился в аэропорту Нью-Йорка Фото:

В небе над Нью-Йорком заметили загадочный самолет из России, который приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает иностранный портал. Цель, с которой самолет прибыл в американский город, остается неизвестной.

«Спецборт летного отряда „Россия“, который вылетел в сторону США из аэропорта „Пулково“ в Санкт-Петербурге, приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди», — указано на портале Flightradar24. Согласно данным сайта, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве.

Ранее российские авиалайнеры уже попадали в центр внимания из-за нештатных ситуаций. Так, пассажирский самолет «России» Boeing-747, выполнявший рейс Москва — Анадырь, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неисправностей и благополучно приземлился после ожидания посадки в небе над столицей.

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В небе над Нью-Йорком заметили загадочный самолет из России, который приземлился в международном аэропорту имени Джона Кеннеди. Об этом сообщает иностранный портал. Цель, с которой самолет прибыл в американский город, остается неизвестной. «Спецборт летного отряда „Россия“, который вылетел в сторону США из аэропорта „Пулково“ в Санкт-Петербурге, приземлился в международном аэропорту Нью-Йорка имени Джона Кеннеди», — указано на портале Flightradar24. Согласно данным сайта, самолет Ил-96-300 вылетел из Пулково в 11:32 по московскому времени по направлению в Нью-Йорк и приземлился в пункте назначения в районе 22:27 по Москве. Ранее российские авиалайнеры уже попадали в центр внимания из-за нештатных ситуаций. Так, пассажирский самолет «России» Boeing-747, выполнявший рейс Москва — Анадырь, был вынужден вернуться в Шереметьево из-за технических неисправностей и благополучно приземлился после ожидания посадки в небе над столицей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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