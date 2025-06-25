25 июня 2025

В Копейске новый 18-этажный дом в ЖК построят к концу 2025 года. Фото

Экспертиза одобрила завершающий этап строительства высотки в ЖК в Копейске
© Служба новостей «URA.RU»
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Экспертиза одобрила третий этап строительства высотки
Экспертиза одобрила третий этап строительства высотки Фото:

Экспертиза одобрила завершающий третий этап строительства 18-этажной высотки в ЖК в Копейске. Жилой дом на улице Жданова застройщик планирует сдать к концу 2025 года, сообщается на сайте госреестра.

«Застройщик ООО „Основа — Копейск“ возводит 18-этажный жилой дом со встроенными помещениями первого этажа. Одобрено строительство третьего этапа — возведение водогрейной газовой крышной котельной», — сообщается на сайте.

В Копейске в ЖК «Славный» строят 18-этажную высотку на 85 квартир. Общая жилая площадь дома составит 4 625 квадратных метров. На придомовой территории будет 74 места для парковки автомобилей, вне придомовой территории — 52. В высотке появятся как небольшие однокомнатные квартиры, так и двух- и трехкомнатное жилье.

Новую 18-этажную высотку возведут в ЖК на улице Жданова
Новую 18-этажную высотку возведут в ЖК на улице Жданова
Фото:

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Экспертиза одобрила завершающий третий этап строительства 18-этажной высотки в ЖК в Копейске. Жилой дом на улице Жданова застройщик планирует сдать к концу 2025 года, сообщается на сайте госреестра. «Застройщик ООО „Основа — Копейск“ возводит 18-этажный жилой дом со встроенными помещениями первого этажа. Одобрено строительство третьего этапа — возведение водогрейной газовой крышной котельной», — сообщается на сайте. В Копейске в ЖК «Славный» строят 18-этажную высотку на 85 квартир. Общая жилая площадь дома составит 4 625 квадратных метров. На придомовой территории будет 74 места для парковки автомобилей, вне придомовой территории — 52. В высотке появятся как небольшие однокомнатные квартиры, так и двух- и трехкомнатное жилье.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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