Экспертиза одобрила завершающий третий этап строительства 18-этажной высотки в ЖК в Копейске. Жилой дом на улице Жданова застройщик планирует сдать к концу 2025 года, сообщается на сайте госреестра.
«Застройщик ООО „Основа — Копейск“ возводит 18-этажный жилой дом со встроенными помещениями первого этажа. Одобрено строительство третьего этапа — возведение водогрейной газовой крышной котельной», — сообщается на сайте.
В Копейске в ЖК «Славный» строят 18-этажную высотку на 85 квартир. Общая жилая площадь дома составит 4 625 квадратных метров. На придомовой территории будет 74 места для парковки автомобилей, вне придомовой территории — 52. В высотке появятся как небольшие однокомнатные квартиры, так и двух- и трехкомнатное жилье.
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