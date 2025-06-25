Власти Перми ищут проектировщика для реконструкции улицы Островского

В Перми планируется реконструкция улицы Николая Островского от улицы Революции до улицы Белинского. Сейчас власти ищут проектировщика. Работы оценили в 37,2 миллиона рублей.
«Выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции автомобильной дороги по улице Николая Островского на участке от улицы Революции до улицы Белинского». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 37,2 млн рублей. Заказчиком выступает МКУ «Пермблагоустройство»», – говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Планируется реконструировать 810 метров дороги. Она будет четырехполосной — по две в каждом направлении. У дороги появятся велодорожка шириной два метра, тротуар шириной три метра и система видеонаблюдения. Площадь озеленения составит 1,5 гектара.
Подрядчик должен подготовить и согласовать проектную документацию для заключения договора с госэкспертизой не позднее 1 июля 2026 года. С учетом получения положительного заключения экспертизы, итоговый проект должен быть предоставлен до 1 декабря 2026 года.
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