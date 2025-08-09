09 августа 2025

Пермские разработчики создадут сервис для блогеров

Сервис поможет авторам контента при работе с различными платформами
В Перми создают сервис, предназначенный для блогеров и позволяющий одновременно вести прямые эфиры на различных популярных стриминговых платформах. Проект Restreamed официально стал новым резидентом Пермского бизнес-инкубатора.

«Блогер будет отправлять поток только на сервер Restreamed. Затем сервис самостоятельно распределяет сигнал на выбранные площадки, при этом оптимизируя качество вещания и снижая нагрузку на интернет-канал», — пояснение разработчиков приводит агентство «Текст».

В компании уточнили, что Restreamed поддерживает интеграцию с такими платформами, как YouTube, Twitch, VK, Telegram, Kick, Trovo, Rutube и многими другими. Благодаря этому блогеры получают возможность расширить свою аудиторию без необходимости запускать параллельные трансляции.

URA.RU писало ранее, что число IT-специалистов в регионе за два года выросло на 12% благодаря новым мерам поддержки кадров и популяризации профессии среди молодежи. Об этом сообщили в рамках заседания Общественного совета проекта «Цифровая Россия».

