Пермские разработчики создадут сервис для блогеров

В Перми создают сервис, предназначенный для блогеров и позволяющий одновременно вести прямые эфиры на различных популярных стриминговых платформах. Проект Restreamed официально стал новым резидентом Пермского бизнес-инкубатора.
«Блогер будет отправлять поток только на сервер Restreamed. Затем сервис самостоятельно распределяет сигнал на выбранные площадки, при этом оптимизируя качество вещания и снижая нагрузку на интернет-канал», — пояснение разработчиков приводит агентство «Текст».
В компании уточнили, что Restreamed поддерживает интеграцию с такими платформами, как YouTube, Twitch, VK, Telegram, Kick, Trovo, Rutube и многими другими. Благодаря этому блогеры получают возможность расширить свою аудиторию без необходимости запускать параллельные трансляции.
