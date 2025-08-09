Пермские волонтеры обеспечили обедами бойцов в зоне СВО

В июле 2025 года волонтеры в Перми приготовили более 6 тысяч порций сублимированной еды для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. Отчеты о производстве продукции публикуются в telegram-канале «Молот — наш пермский танковый батальон».
«За месяц изготовлено 6 035 порций сухой еды. Это суп вермишелевый — 1 270 порций, молочная каша овсяная — 1 220 порций, суп „Грибной“ — 780 порций, борщ домашний — 680 порций, греча с грибами — 455 порций, суп „Харчо“ — 300 порций, суп „Рассольник“ — 330 порций, пюре картофельное — 275 порций, каша пшенная — 270 порций, суп „Гороховый с копченостями“ — 200 порций, салат „Свекла по-домашнему с чесноком“ — 160 порций, щи „По-уральски“ — 50 порций, плов с курицей — 25 порций», — рассказали в «МОЛОТ — наш пермский танковый батальон».
Уточняется, что за этот же период на домашних производствах приготовлено 20 бутылок энергетических питательных смесей. В реализации этого проекта участвуют сотни людей, включая фермеров и пенсионеров, которые занимаются сбором овощей, приготовлением, сушкой и упаковкой блюд.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в марте 2023 года пермяки запустили производство сублимированных супов для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации. В меню представлено более 22 различных вариантов, включая супы, каши, плов и свекольный салат, который можно легко заварить кипятком в полевых условиях.
Для военнослужащих такая еда становится не только удобным обедом, но и частичкой домашнего уюта. Многие отмечают, что вкус напоминает блюда, приготовленные мамой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!