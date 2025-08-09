Получил по затылку из-за семечек: в Перми расследуют смерть школьника на спортплощадке

В Перми следователи выясняют обстоятельства гибели 13-летнего подростка на спортивной площадке лицея в Индустриальном районе. Территориальный отдел начал проверку по факту инцидента.
«Следователями СО по Индустриальному району города Перми СУ СКР по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства произошедшего», — заявила пресс-служба ведомства в беседе с «КП-Пермь». Подробности происшествия не раскрываются.
По словам очевидцев, трагедия произошла утром 7 августа. Причиной конфликта между двумя подростками могла стать бытовая ссора — один другому не дал семечек. Один из мальчиков, предположительно, ударил 13-летнего оппонента по затылку. После этого пострадавший потерял сознание и упал. На место происшествия вызвали скорую помощь, но спасти подростка не удалось — он скончался на месте. Похороны прошли 9 августа.
