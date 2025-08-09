09 августа 2025

Зарплаты курьеров в Пермском крае выросли до 340 тысяч рублей в 2025 году

В Прикамье медианная зарплата курьеров составила 125,3 тысячи рублей, а самая высокая выплата наблюдается среди доставщиков на грузовом автомобиле — 340 тысяч. Об этом рассказала директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

«По итогам второго квартала в Пермском крае медианная предлагаемая зарплата курьера составила 125,3 тысячи рублей (рост на 21% за год). Максимальная месячная медианная зарплата фиксировалась в июне — 140,6 тысяч рублей. Самая высокая предлагаемая оплата — у водителя-курьера на личном грузовом автомобиле: диапазон от 235 000 до 340 000 рублей в месяц до вычета налогов», — объяснила собеседница газеты «Звезда».

В отчетном периоде количество вакансий для курьеров в регионе достигло 650, что на 62% превышает прошлогодний показатель. В течение того же времени соискатели разместили порядка 3 тысяч резюме на соответствующие позиции.

Аналитики ранее установили, что курьеры в Пермском крае получают почти в четыре раза больше почтальонов. В отрасли прикамские школьники могут зарабатывать до 100 тысяч рублей в месяц, об этом URA.RU уже писало.

