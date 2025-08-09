09 августа 2025

После неудавшейся отставки мэра в Краснокамске меняют прокурора

Прокурор Краснокамска третьяков уволится из органов после отпуска
Михаил Третьяков возглавляет структуру ведомства с осени 2015 года
Михаил Третьяков возглавляет структуру ведомства с осени 2015 года Фото:

В Прикамье старший советник юстиции, прокурор Краснокамска Михаил Третьяков собирается оставить свой пост. Об этом сообщил источник, знакомый с решениями о кадровых перестановках в ведомстве. 

«Третьяков уйдет в отпуск. И только после этого уволится из органов прокуратуры в связи с выходом на пенсию», — объяснил собеседник издания «Коммерсант-Прикамье».

В Краснокамске прокурор запомнился благодаря открытому конфликту с мэрией во главе с Игорем Быкаризом. Третьяков выступил инициатором ряда судебных разбирательств, по результатам которых несколько сотрудников муниципалитета были освобождены от занимаемых должностей. После проверки надзорное ведомство подало в суд обращение с требованием к городской думе о досрочном прекращении полномочий окружного мэра. Однако в июле суд первой инстанции отказал в удовлетворении этого заявления.

URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от самого Третьякова по имеющимся в распоряжении редакции телефонам. В открытых источниках указано, что он служит в органах прокуратуры с 2000 года. Свой профессиональный путь в надзорном органе начал с должности помощника прокурора Карагайского района. В разные годы работал следователем прокуратуры, заместителем прокурора Карагайского района и прокурором Частинского района. В Краснокамск Третьякова перевели с должности прокурора Верещагинского района.

{{author.id ? author.name : author.author}}
