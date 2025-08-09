Застройщик из Удмуртии сдал свой первый дом в Пермском крае

Удмуртский девелопер «Строим вместе» ввел в эксплуатацию свой первый дом в Прикамье. Соответствующие изменения внесены в базу Единой информационной системе жилищного строительства. Группа зашла в регион летом 2022 года, учредив в Перми свою строительную компанию.
«Новостройка группы расположена в селе Лобаново по улице Культуры, 5а. Разрешение на ввод дома было выдано структуре застройщика ООО СЗ „Строим вместе Пермь“ 26 июня», — на опубликованные данные ссылается «Коммерсант-Прикамье».
Восьмиэтажный (плюс один подземный) дом носит название «Лотос», он рассчитан на 78 квартир с общей жилплощадью 3,6 тысячи квадратных метров. Возле объекта обустроены детская и спортивная площадки. Объект относится к классу «комфорт».
URA.RU рассказывало ранее, что в Перми топ застройщиков по количеству новостроек единолично возглавил девелопер ПЗСП. На втором месте расположилась компания «Девелопмент-Юг», а третье — поделили ПМД и «Оникс». При этом квартиры в новых домах стали хуже продаваться.
