В Москве сформировали участки для голосования пермяков на выборах губернатора

В Москве организовали 14 избирательных участков для пермяков на выборах губернатора Пермского края. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Игорь Вагин на заседании штаба общественного наблюдения за голосованием.
«Организовано 14 избирательных участков в Москве. Они созданы в качестве еще одного формата дистанционного голосования для пермяков, не имеющих возможности присутствовать на выборах лично», — процитировало председателя крайизбиркома издание «Коммерсант-Прикамье».
Кроме того, Вагин сообщил о планах организовать дополнительные варианты голосования для жителей региона, которые находятся в зоне проведения спецоперации ВС РФ. Однако подробности раскрыты не были.
Ранее политологи и общественники отметили уникальность информационной кампании по выборам губернатора Прикамья, которую ведет крайизбирком. Речь идет о лейтмотиве, связанном с 80-летием Победы и Годом Героя.
URA.RU уже рассказывало, что не менее 20 тысяч избирателей проголосуют онлайн за губернатора Пермского края на выборах в сентябре. Кандидатами зарегистрированы действующий глава региона Дмитрий Махонин, первый секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова, лидер фракции ЛДПР в заксобрании Олег Постников, лидер фракции партии «Новые люди» Денис Шитов и представитель партии пенсионеров Людмила Караваева. Шесть претендентов не прошли регистрацию
