09 августа 2025

Аналитики назвали самые популярные сферы франшиз и готового бизнеса у пермяков

В Перми самый высокий спрос на готовый бизнес показали сферы туризма и ПВЗ
© Служба новостей «URA.RU»
В пермском туристическом сегменте наблюдается сезонный всплеск
В пермском туристическом сегменте наблюдается сезонный всплеск

В Перми во втором квартале текущего года наибольший спрос среди покупателей готового бизнеса наблюдался в сферах туризма и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Бизнес».

«В категории готового бизнеса отмечается характерный для сезона тренд в сфере туризма. Интерес к таким предприятиям в Перми за год вырос почти в четыре раза, за квартал — в 3,5 раза. Также наблюдается рост интереса к ПВЗ — за год он увеличился на 20%, а за полгода — на 5%», — данные исследования приводит «РБК-Пермь».

В структуре спроса по готовому бизнесу лидирует общепит с долей 22%, далее следуют торговля (15%) и предприятия сферы красоты и здоровья (13%). Пункты выдачи заказов также вошли в пятерку наиболее востребованных направлений (13%).

В сегменте франшиз в отчетном периоде отмечен рост интереса к автомобильным (в четыре раза) и бьюти-направлениям (на 20%). В структуре спроса лидируют франшизы в торговле (33%), услугах (14%) и производстве (12%).

© Служба новостей «URA.RU»
