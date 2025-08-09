Аналитики назвали самые популярные сферы франшиз и готового бизнеса у пермяков

В Перми во втором квартале текущего года наибольший спрос среди покупателей готового бизнеса наблюдался в сферах туризма и пунктов выдачи заказов (ПВЗ). К такому выводу пришли аналитики платформы «Авито Бизнес».
«В категории готового бизнеса отмечается характерный для сезона тренд в сфере туризма. Интерес к таким предприятиям в Перми за год вырос почти в четыре раза, за квартал — в 3,5 раза. Также наблюдается рост интереса к ПВЗ — за год он увеличился на 20%, а за полгода — на 5%», — данные исследования приводит «РБК-Пермь».
В структуре спроса по готовому бизнесу лидирует общепит с долей 22%, далее следуют торговля (15%) и предприятия сферы красоты и здоровья (13%). Пункты выдачи заказов также вошли в пятерку наиболее востребованных направлений (13%).
В сегменте франшиз в отчетном периоде отмечен рост интереса к автомобильным (в четыре раза) и бьюти-направлениям (на 20%). В структуре спроса лидируют франшизы в торговле (33%), услугах (14%) и производстве (12%).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!