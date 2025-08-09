09 августа 2025

В Мотовилихинском районе Перми произошла массовая авария с переворотом авто. Фото

В произошедшем разбирается полиция
В произошедшем разбирается полиция Фото:

В Перми в результате аварии с участием нескольких машин один из автомобилей встал на крышу. Инцидент произошел днем 10 августа на кольце улицы Уинской, сообщили очевидцы.

«Перевернулась машина на новом кольце улица Уинская — Ивинский проспект. На место происшествия прибыли спасатели и реанимация», — рассказали подписчики telegram-канала «Пермское чтиво». 

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю объяснили URA.RU, что инцидент зарегистрирован, на месте работают оперативники. Детальная информация появится позднее.

Очевидцы утверждают, что есть пострадавшие
Очевидцы утверждают, что есть пострадавшие
Фото:

