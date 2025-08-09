В произошедшем разбирается полиция
В Перми в результате аварии с участием нескольких машин один из автомобилей встал на крышу. Инцидент произошел днем 10 августа на кольце улицы Уинской, сообщили очевидцы.
«Перевернулась машина на новом кольце улица Уинская — Ивинский проспект. На место происшествия прибыли спасатели и реанимация», — рассказали подписчики telegram-канала «Пермское чтиво».
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю объяснили URA.RU, что инцидент зарегистрирован, на месте работают оперативники. Детальная информация появится позднее.
Очевидцы утверждают, что есть пострадавшие
