Подтвердилось известие о гибели на СВО бойца из Александровска

Военнослужащего проводят в последний путь 11 августа
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Сергей Гречишкин из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.
«Официально подтвердилось печальное известие о нашем земляке. На СВО погиб Сергей Гречишкин, 11.10.1986 года рождения», — написано в telegram-канале окружной администрации.
Прощание с военнослужащим состоится 11 августа. Церемония будет проходить в ДК «Химик» поселка Всеволодо-Вильва с 10:00 до 12:00. Бойца похоронят на местном кладбище.
О гибели военнослужащего сообщили власти
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!