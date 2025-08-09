09 августа 2025

Подтвердилось известие о гибели на СВО бойца из Александровска

Военнослужащего проводят в последний путь 11 августа
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине погиб боец Сергей Гречишкин из Прикамья. Об этом сообщила мэрия Александровского округа.

«Официально подтвердилось печальное известие о нашем земляке. На СВО погиб Сергей Гречишкин, 11.10.1986 года рождения», — написано в telegram-канале окружной администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 11 августа. Церемония будет проходить в ДК «Химик» поселка Всеволодо-Вильва с 10:00 до 12:00. Бойца похоронят на местном кладбище.

