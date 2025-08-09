09 августа 2025

Площадь пермского Дома спорта «Трудовые резервы» увеличится после реконструкции

Пермский комплекс функционирует с 1970 года
Пермский комплекс функционирует с 1970 года Фото:

В Перми собираются увеличить площадь Дома спорта «Трудовые резервы» до 1,9 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили представители компании «Проформика», которая вместе с застройщиком Nova займется реконструкцией стадиона.

«Ранее площадь нового Дома спорта должна была составить 1,6 тысячи квадратных метров после возведения. Но в рамках работы над проектом площадь объекта выросла до 1,9 тысячи квадратов», — поясняет решение девелопера издание «Коммерсант-Прикамье».

По данным Nova & Proformica, сейчас здание пустует, здесь уже давно не проводят спортивные состязания. Совладелец «Трудовых резервов» Максим Блинов в беседе со СМИ подчеркнул, что спортивное сооружение обследовали несколько раз. Было установлено: приспосабливать к реалиям существующий Дом спорта времен СССР нецелесообразно с точки зрения экономики и безопасности.

URA.RU уже писало, что реконструкцию стадиона оценили в 500 млн рублей. К реновации территории планируют приступить уже в этом году. Также в прикамской столице собираются открыть музей, посвященный развитию «Трудовых резервов».

