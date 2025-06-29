29 июня 2025

Шесть выпускников Челябинска сдали два ЕГЭ на 200 баллов

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Всего 56 челябинцев набрали по 100 баллов за ЕГЭ
Всего 56 челябинцев набрали по 100 баллов за ЕГЭ Фото:

В Челябинске шесть выпускников сдали Единый госэкзамен на максимальные 200 баллов. Об этом на аппаратном совещании у главы города рассказал вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.

«Подведены результаты на новый период ЕГЭ. К этому дню 56 ребят набрали 100 баллов за Единый госэкзамен, и шесть ребят набрали 200 баллов», — отметил Авдеев.

Еще неделю назад насчитывалось всего двое выпускников из Челябинска, которые набрали максимальные баллы за экзамен сразу на двух ЕГЭ. Одна из них поделилась рекомендациями по успешной сдаче экзаменов, посоветовав регулярно заниматься спортом и поддерживать общение с друзьями.

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В Челябинске шесть выпускников сдали Единый госэкзамен на максимальные 200 баллов. Об этом на аппаратном совещании у главы города рассказал вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. «Подведены результаты на новый период ЕГЭ. К этому дню 56 ребят набрали 100 баллов за Единый госэкзамен, и шесть ребят набрали 200 баллов», — отметил Авдеев. Еще неделю назад насчитывалось всего двое выпускников из Челябинска, которые набрали максимальные баллы за экзамен сразу на двух ЕГЭ. Одна из них поделилась рекомендациями по успешной сдаче экзаменов, посоветовав регулярно заниматься спортом и поддерживать общение с друзьями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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