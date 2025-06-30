30 июня 2025

В Екатеринбурге дипломаты прибыли на суд членов азербайджанского клана. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В здания суда наблюдается группа поддержки
В здания суда наблюдается группа поддержки Фото:
новость из сюжета
Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге

В суд Екатеринбурга, где в ближайшее время начнется избрание меры пресечения Бакиру Сафарову и Шахину Лалева — фигурантам дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах — прибыли дипломаты. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU.

Как видно на фото, к Ленинскому суду подъехал автомобиль Toyota с красными дипломатическими номерами. Присутствует ли на месте и. о. руководителя Генконсульства: Азербайджана в Екатеринбурге Мустафаев Шохрат Рустам оглы, пока неизвестно.

«У зала, где будут избирать меру пресечения, дежурят два пристава. У комнаты на первом этаже, откуда выводят подсудимых, трое полицейских из конвоя», — отметил корреспондент.

Операция по массовому задержанию уроженцев Азербайджана (многие из них ныне граждане России) прошла в Екатеринбурге 27 июня. По слухам, силовики могли задержать более 50 человек. Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении на убийство, которые происходили еще в нулевых и 2010-х годах.

МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU.

Автомобиль с дипломатическими номерами возле суда можно увидеть нечастно
Автомобиль с дипломатическими номерами возле суда можно увидеть нечастно
Фото:
У здания Ленинского суда дежурит вооруженный пристав
У здания Ленинского суда дежурит вооруженный пристав
Фото:
Внутри тоже вооруженная охрана
Внутри тоже вооруженная охрана
Фото:

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В суд Екатеринбурга, где в ближайшее время начнется избрание меры пресечения Бакиру Сафарову и Шахину Лалева — фигурантам дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах — прибыли дипломаты. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Как видно на фото, к Ленинскому суду подъехал автомобиль Toyota с красными дипломатическими номерами. Присутствует ли на месте и. о. руководителя Генконсульства: Азербайджана в Екатеринбурге Мустафаев Шохрат Рустам оглы, пока неизвестно. «У зала, где будут избирать меру пресечения, дежурят два пристава. У комнаты на первом этаже, откуда выводят подсудимых, трое полицейских из конвоя», — отметил корреспондент. Операция по массовому задержанию уроженцев Азербайджана (многие из них ныне граждане России) прошла в Екатеринбурге 27 июня. По слухам, силовики могли задержать более 50 человек. Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении на убийство, которые происходили еще в нулевых и 2010-х годах. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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