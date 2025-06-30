В Екатеринбурге дипломаты прибыли на суд членов азербайджанского клана. Фото

01 июля 2025 в 12:00 Размер текста - 17 +

В здания суда наблюдается группа поддержки Фото: Сергей Бодров © URA.RU новость из сюжета Массовое задержание азербайджанцев в Екатеринбурге В суд Екатеринбурга, где в ближайшее время начнется избрание меры пресечения Бакиру Сафарову и Шахину Лалева — фигурантам дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах — прибыли дипломаты. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Как видно на фото, к Ленинскому суду подъехал автомобиль Toyota с красными дипломатическими номерами. Присутствует ли на месте и. о. руководителя Генконсульства: Азербайджана в Екатеринбурге Мустафаев Шохрат Рустам оглы, пока неизвестно. «У зала, где будут избирать меру пресечения, дежурят два пристава. У комнаты на первом этаже, откуда выводят подсудимых, трое полицейских из конвоя», — отметил корреспондент. Операция по массовому задержанию уроженцев Азербайджана (многие из них ныне граждане России) прошла в Екатеринбурге 27 июня. По слухам, силовики могли задержать более 50 человек. Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении на убийство, которые происходили еще в нулевых и 2010-х годах. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU. Автомобиль с дипломатическими номерами возле суда можно увидеть нечастно Фото: Сергей Бодров © URA.RU У здания Ленинского суда дежурит вооруженный пристав Фото: Илья Московец © URA.RU Внутри тоже вооруженная охрана Фото: Илья Московец © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В суд Екатеринбурга, где в ближайшее время начнется избрание меры пресечения Бакиру Сафарову и Шахину Лалева — фигурантам дела об убийствах в 2001, 2010 и 2011 годах — прибыли дипломаты. Информацию с места событий передает корреспондент URA.RU. Как видно на фото, к Ленинскому суду подъехал автомобиль Toyota с красными дипломатическими номерами. Присутствует ли на месте и. о. руководителя Генконсульства: Азербайджана в Екатеринбурге Мустафаев Шохрат Рустам оглы, пока неизвестно. «У зала, где будут избирать меру пресечения, дежурят два пристава. У комнаты на первом этаже, откуда выводят подсудимых, трое полицейских из конвоя», — отметил корреспондент. Операция по массовому задержанию уроженцев Азербайджана (многие из них ныне граждане России) прошла в Екатеринбурге 27 июня. По слухам, силовики могли задержать более 50 человек. Фигурантам вменили статьи об убийстве и покушении на убийство, которые происходили еще в нулевых и 2010-х годах. МИД Азербайджана негативно высказался о задержании соотечественников, в стране стали отменять концерты российских звезд. Подробнее об уголовном деле и скандале, — в сюжете URA.RU.