Челябинский губернатор Текслер стал кандидатом в депутаты ЗСО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выдвинут кандидатом в депутаты заксобрания региона. Об этом сообщает облизбирком.
«Текслер Алексей Леонидович, 19.01.1973 года рождения. Место работы — правительство области, занимаемая должность — губернатор Челябинской области. Статус — выдвинутый кандидат», — сообщается в сведениях о кандидате.
Текслер выдвинут по партийному списку «Единой России», в котором он находится на первом месте.
Всего по партийным спискам в ЗСО выдвинуто 207 человек. Кроме того, участие в кампании примут 166 одномандатников, но один из них утратил статус выдвинутого кандидата.
Этап выдвижения кандидатов завершился 1 июля. Со 2 июля стартовал период регистрации кандидатов.
Зарегистрированным кандидатам предстоит борьба за 60 мест в заксобрании региона. Из них 30 займут кандидаты из партийных списков, еще столько же — те, кто наберут больше всего голосов в тех избирательных округах, в которых они выдвинуты. Выборы состоятся с 12 по 14 сентября.
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