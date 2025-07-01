01 июля 2025

Челябинский губернатор Текслер стал кандидатом в депутаты ЗСО

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Алексей Текслер выдвинут кандидатом в депутаты
Алексей Текслер выдвинут кандидатом в депутаты Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выдвинут кандидатом в депутаты заксобрания региона. Об этом сообщает облизбирком.

«Текслер Алексей Леонидович, 19.01.1973 года рождения. Место работы — правительство области, занимаемая должность — губернатор Челябинской области. Статус — выдвинутый кандидат», — сообщается в сведениях о кандидате.

Текслер выдвинут по партийному списку «Единой России», в котором он находится на первом месте.

Всего по партийным спискам в ЗСО выдвинуто 207 человек. Кроме того, участие в кампании примут 166 одномандатников, но один из них утратил статус выдвинутого кандидата.

Этап выдвижения кандидатов завершился 1 июля. Со 2 июля стартовал период регистрации кандидатов.

Зарегистрированным кандидатам предстоит борьба за 60 мест в заксобрании региона. Из них 30 займут кандидаты из партийных списков, еще столько же — те, кто наберут больше всего голосов в тех избирательных округах, в которых они выдвинуты. Выборы состоятся с 12 по 14 сентября.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выдвинут кандидатом в депутаты заксобрания региона. Об этом сообщает облизбирком. «Текслер Алексей Леонидович, 19.01.1973 года рождения. Место работы — правительство области, занимаемая должность — губернатор Челябинской области. Статус — выдвинутый кандидат», — сообщается в сведениях о кандидате. Текслер выдвинут по партийному списку «Единой России», в котором он находится на первом месте. Всего по партийным спискам в ЗСО выдвинуто 207 человек. Кроме того, участие в кампании примут 166 одномандатников, но один из них утратил статус выдвинутого кандидата. Этап выдвижения кандидатов завершился 1 июля. Со 2 июля стартовал период регистрации кандидатов. Зарегистрированным кандидатам предстоит борьба за 60 мест в заксобрании региона. Из них 30 займут кандидаты из партийных списков, еще столько же — те, кто наберут больше всего голосов в тех избирательных округах, в которых они выдвинуты. Выборы состоятся с 12 по 14 сентября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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