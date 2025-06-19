После старта: челябинские политики втягиваются в выборы

Партии определяют кандидатов на выборы в заксобрание Челябинской области

19 июня 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

Отсчет до трехдневного голосования пошел Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года С момента официального старта самой масштабной — почти 700 мандатов разного уровня, в том числе 60 регионального парламента — выборной кампании в Челябинской области минула неделя. Что успели сделать за это время политики и политические силы — выяснило URA.RU. Самый первый. Точнее самая Первым кандидатом на выборах в заксобрание Челябинской области стал самовыдвиженец в округе №21. 57-летняя Елена Юртаева — местный депутат и директор «Центра народного творчества» из Чебаркульского района. Теперь ей придется собрать подписи не менее чем 0,5% избирателей, зарегистрированных в округе №21. Ее соперником станет победитель праймериз, гендиректор ООО «Чебаркульская птица» и действующий депутат ЗСО Дмитрий Пырсиков. Самые первые Уже традиционно максимальный уровень мобилизации и организации продемонстрировала на фоне прочих политических сил «Единая Россия». Упомянутого выше Пырсикова, равно как и остальных 29 кандидатов по одномандатным округам, региональная конференция партии утвердила 16 июня. Новость по теме ЕР утвердила кандидатов на выборы в челябинский парламент по списку и в округах Там же был утвержден и избирательный список из 46 фамилий. К уже названным URA.RU кандидатам из топ-30, почти гарантированно проходящим в новый состав парламента, прибавили еще полтора десятка фамилий. Это действующие парламентарии Александр Журавлев и Алексей Денисенко, гендиректор копейского завода «Пластмасс» Александр Балашов, главный инженер Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) Иван Мамаев, гендиректор АНО ФК «Металлург» (Аша) Геннадий Медведев, бизнесмен Валентин Толмачев, начальник референтуры спикера гордумы Челябинска Всеволод Ганин, глава исполкома «Башкирского курултая» Амур Хабибуллин, зампред гордумы Челябинска Кирилл Матвеев, сотрудник «Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Георгий Пономаренко, директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, консультант департамента коммуникаций и социальных проектов АН «ЦОМ» Вадим Лобурец, юрист «Народного фронта» Вячеслав Курилин, замдиректора ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» Вадим Абакулов и предприниматель из Миасса Степан Бобин. «Судя по стартовым раскладам, „Единой России“ по силам одержать победы почти во всех одномандатных округах и собрать две трети мест по спискам. С учетом, что целый ряд кандидатов (начиная с губернатора) идут в качестве „паровозов“ и от мандата откажутся, вполне проходными могут оказаться места и, например, около 25-го в списке», — подвел первые итоги хода кампании политолог Александр Мельников. Это создает определенную интригу. Кому именно достанутся высвободившиеся мандаты по итогам внутрипартийных согласований — вопрос. Вторые, но есть нюанс Челябинское реготделение партии «Яблоко» также подало в избирком документы пятерых кандидатов на выборы в законодательное собрание. На выборы «яблочники» пойдут по пяти избирательным округам. По округу № 9, включающему в себя большую часть Миасса, пойдет Валентина Комкова. По округам № 12, 16 и 18 (все находятся на территории различных районов Челябинска) — Андрей Талевлин, Ярослав Щербаков и Наталья Таврина соответственно. По округу № 25 Октябрьский и Троицкий муниципальные округа) — Сергей Шичков. Сейчас партийцы ждут, когда комиссия заверит поданные документы. Но, как говорится, есть нюанс. Дело даже не в том, что «Яблоко» нашло кандидатов только на пять округов. Главная проблема в том, что оно давно перестало быть парламентской партией, не присутствуя ни в Госдуме, ни в челябинском заксобрании. Это означает, что «яблочникам» придется собирать подписи в поддержку каждого из своих кандидатов. А эта норма сейчас фактически «отсекающая»: уже несколько кампаний разного уровня последних лет «Яблоко» спотыкается именно на этом этапе. Нужное число правильно оформленных автографов избирателей представить в избирательную комиссию партии не удается. Ново и массово Новость по теме 700 мандатов за три дня: в Челябинской области стартовала выборная кампания «Новые люди» анонсировали намерение активно включиться в выборную кампанию 2025 года. Неожиданностью для наблюдателей стала массовость, которую партия доселе не демонстрировала в регионе. На предвыборный интенсив «новолюды» собрали 250 «будущих депутатов». И на протяжении двух дней — что показательно в плане задействованных ресурсов — обучали их общению с избирателями и методам решения их проблем, эффективным методам агитации, экзаменовали на знание норм предвыборного законодательства. Следует думать, что это не единственный сюрприз, который приготовила партия политическим силам, которые десятилетиями правят бал на политической сцене области. Но окончательно об этом можно будет сказать в сентябре — когда «Новые люди» прорвутся в ЗСО и местные собрания депутатов. Или не прорвутся. Четыре привычные аббревиатуры Известные челябинцам политические силы — КПРФ, ЛДПР, СЗРП и РППС— пока остаются в состоянии неопределенности. Но развеется она уже скоро. Конференции, на которых будут утверждены кандидаты-одномандатники, пройдут буквально чередой — до конца этой и в начале будущей недели. «Оппозиции предстоит провести очень большую и непростую работу для того, чтобы получить какие-то голоса, поскольку „Единая Россия“ является явным фаворитом. Для каждой из оппозиционных партий вопрос решится именно по качеству проведения кампании. Основные парламентские партии — ЛДПР, „Справедливая Россия“, КПРФ, „Новые люди“ — безусловно, имеют основания рассчитывать на получение, по крайней мере по спискам, одного или нескольких мандатов», — подытожил Мельников. Само выдвижение кандидатов в депутаты стартовало 11 июня и завершится 1 июля. Затем на протяжении 10 дней будет идти регистрация кандидатов. Выборы пройдут 12—14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С момента официального старта самой масштабной — почти 700 мандатов разного уровня, в том числе 60 регионального парламента — выборной кампании в Челябинской области минула неделя. Что успели сделать за это время политики и политические силы — выяснило URA.RU. Самый первый. Точнее самая Первым кандидатом на выборах в заксобрание Челябинской области стал самовыдвиженец в округе №21. 57-летняя Елена Юртаева — местный депутат и директор «Центра народного творчества» из Чебаркульского района. Теперь ей придется собрать подписи не менее чем 0,5% избирателей, зарегистрированных в округе №21. Ее соперником станет победитель праймериз, гендиректор ООО «Чебаркульская птица» и действующий депутат ЗСО Дмитрий Пырсиков. Самые первые Уже традиционно максимальный уровень мобилизации и организации продемонстрировала на фоне прочих политических сил «Единая Россия». Упомянутого выше Пырсикова, равно как и остальных 29 кандидатов по одномандатным округам, региональная конференция партии утвердила 16 июня. Там же был утвержден и избирательный список из 46 фамилий. К уже названным URA.RU кандидатам из топ-30, почти гарантированно проходящим в новый состав парламента, прибавили еще полтора десятка фамилий. Это действующие парламентарии Александр Журавлев и Алексей Денисенко, гендиректор копейского завода «Пластмасс» Александр Балашов, главный инженер Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИТФ) Иван Мамаев, гендиректор АНО ФК «Металлург» (Аша) Геннадий Медведев, бизнесмен Валентин Толмачев, начальник референтуры спикера гордумы Челябинска Всеволод Ганин, глава исполкома «Башкирского курултая» Амур Хабибуллин, зампред гордумы Челябинска Кирилл Матвеев, сотрудник «Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Георгий Пономаренко, директор челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов, консультант департамента коммуникаций и социальных проектов АН «ЦОМ» Вадим Лобурец, юрист «Народного фронта» Вячеслав Курилин, замдиректора ФГУП «Российский федеральный ядерный центр» Вадим Абакулов и предприниматель из Миасса Степан Бобин. «Судя по стартовым раскладам, „Единой России“ по силам одержать победы почти во всех одномандатных округах и собрать две трети мест по спискам. С учетом, что целый ряд кандидатов (начиная с губернатора) идут в качестве „паровозов“ и от мандата откажутся, вполне проходными могут оказаться места и, например, около 25-го в списке», — подвел первые итоги хода кампании политолог Александр Мельников. Это создает определенную интригу. Кому именно достанутся высвободившиеся мандаты по итогам внутрипартийных согласований — вопрос. Вторые, но есть нюанс Челябинское реготделение партии «Яблоко» также подало в избирком документы пятерых кандидатов на выборы в законодательное собрание. На выборы «яблочники» пойдут по пяти избирательным округам. По округу № 9, включающему в себя большую часть Миасса, пойдет Валентина Комкова. По округам № 12, 16 и 18 (все находятся на территории различных районов Челябинска) — Андрей Талевлин, Ярослав Щербаков и Наталья Таврина соответственно. По округу № 25 Октябрьский и Троицкий муниципальные округа) — Сергей Шичков. Сейчас партийцы ждут, когда комиссия заверит поданные документы. Но, как говорится, есть нюанс. Дело даже не в том, что «Яблоко» нашло кандидатов только на пять округов. Главная проблема в том, что оно давно перестало быть парламентской партией, не присутствуя ни в Госдуме, ни в челябинском заксобрании. Это означает, что «яблочникам» придется собирать подписи в поддержку каждого из своих кандидатов. А эта норма сейчас фактически «отсекающая»: уже несколько кампаний разного уровня последних лет «Яблоко» спотыкается именно на этом этапе. Нужное число правильно оформленных автографов избирателей представить в избирательную комиссию партии не удается. Ново и массово «Новые люди» анонсировали намерение активно включиться в выборную кампанию 2025 года. Неожиданностью для наблюдателей стала массовость, которую партия доселе не демонстрировала в регионе. На предвыборный интенсив «новолюды» собрали 250 «будущих депутатов». И на протяжении двух дней — что показательно в плане задействованных ресурсов — обучали их общению с избирателями и методам решения их проблем, эффективным методам агитации, экзаменовали на знание норм предвыборного законодательства. Следует думать, что это не единственный сюрприз, который приготовила партия политическим силам, которые десятилетиями правят бал на политической сцене области. Но окончательно об этом можно будет сказать в сентябре — когда «Новые люди» прорвутся в ЗСО и местные собрания депутатов. Или не прорвутся. Четыре привычные аббревиатуры Известные челябинцам политические силы — КПРФ, ЛДПР, СЗРП и РППС— пока остаются в состоянии неопределенности. Но развеется она уже скоро. Конференции, на которых будут утверждены кандидаты-одномандатники, пройдут буквально чередой — до конца этой и в начале будущей недели. «Оппозиции предстоит провести очень большую и непростую работу для того, чтобы получить какие-то голоса, поскольку „Единая Россия“ является явным фаворитом. Для каждой из оппозиционных партий вопрос решится именно по качеству проведения кампании. Основные парламентские партии — ЛДПР, „Справедливая Россия“, КПРФ, „Новые люди“ — безусловно, имеют основания рассчитывать на получение, по крайней мере по спискам, одного или нескольких мандатов», — подытожил Мельников. Само выдвижение кандидатов в депутаты стартовало 11 июня и завершится 1 июля. Затем на протяжении 10 дней будет идти регистрация кандидатов. Выборы пройдут 12—14 сентября. Избирателям предстоит определить 60 человек, которые станут депутатами — 30 по одномандатным округам и столько же — по партийным спискам.