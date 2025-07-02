Подрядчик Минобороны украл 30 миллионов при выполнении контракта

Глава подразделения «Форпост Балтики Плюс» Евгений Кононов подозревается в присвоении 30 миллионов рублей в ходе исполнения контракта с Министерством обороны на объектах, расположенных в Калининградской области. Об этом сообщили в ГВСУ СК России.
«Кононов обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственного оборонного заказа (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — рассказали агентству РИА Новости в ведомстве. Там добавили, что в отношении Кононова возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в сентябре 2021 года Минобороны России заключило контракт с АО «Форпост Балтики Плюс» на демонтажные работы в Калининградской области, за исполнением которых следил Кононов. В 2021–2023 годах он внес в документы заведомо ложные сведения о стоимости и объемах работ, что позволило похитить более 30 миллионов рублей. В результате условия контракта не были выполнены, государству нанесен особо крупный ущерб.
Ранее по схожему обвинению был арестован бывший руководитель управления имуществом специальных проектов Минобороны Олег Васенин. Ему вменяют присвоение более 240 миллионов рублей при исполнении госконтракта с использованием фиктивных документов. Имущество Васенина на сумму около 200 миллионов рублей было арестовано.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.