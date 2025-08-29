В ряде подразделений вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксирован критический некомплект личного состава, который достигает 70% и выше. Об этом сообщают в российских силовых структурах. Подобная ситуация вынуждает украинское командование в срочном порядке перебрасывать ограниченное количество наиболее боеспособных бригад для закрытия прорывов на линии фронта.
«Сейчас некомплект на 70% в отдельных подразделениях — это одна из больших проблем для ВСУ. Командование вынуждено постоянно маневрировать одними и теми же боеспособными бригадами, которые экстренно перебрасываются на самые опасные участки фронта», — сообщил источник РИА Новости.
