Мужчина в Копейске повредил руки взрывом из-за неосторожного обращения с порохом

Мужчина в Копейске, городе-спутнике Челябинска, повредил свои руки взрывом в результате несчастного случая при неосторожном обращении с порохом. Сейчас его оперируют, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.
«Мужчина нес в руках коробку с порохом и детонатором гранаты. Это были его личные вещи, которые он перевозил из старой квартиры в новую», — рассказал источник URA.RU. По некоторым данным, он является ветераном войны в Афганистане.
Во дворе дома по улице Жданова содержимое коробки сдетонировало. В результате несчастного случая мужчина получил травмы рук. По предварительным данным, мужчина какое-то время находился в сознании, его увезли в больницу. Сейчас идет операция.
Взрыв попал на камеры подъезда «Инсит». На видео можно рассмотреть, как от хлопка срабатывают сигнализации припаркованных автомобилей и начинают разбегаться в разные стороны прохожие. Сам пострадавший проходит мимо камеры домофона с окровавленными кистями рук.
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