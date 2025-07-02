Мужчина в Копейске повредил руки взрывом из-за неосторожного обращения с порохом

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Мужчина находится на операции
Мужчина находится на операции Фото:

Мужчина в Копейске, городе-спутнике Челябинска, повредил свои руки взрывом в результате несчастного случая при неосторожном обращении с порохом. Сейчас его оперируют, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах.

«Мужчина нес в руках коробку с порохом и детонатором гранаты. Это были его личные вещи, которые он перевозил из старой квартиры в новую», — рассказал источник URA.RU. По некоторым данным, он является ветераном войны в Афганистане.

Во дворе дома по улице Жданова содержимое коробки сдетонировало. В результате несчастного случая мужчина получил травмы рук. По предварительным данным, мужчина какое-то время находился в сознании, его увезли в больницу. Сейчас идет операция.

Взрыв попал на камеры подъезда «Инсит». На видео можно рассмотреть, как от хлопка срабатывают сигнализации припаркованных автомобилей и начинают разбегаться в разные стороны прохожие. Сам пострадавший проходит мимо камеры домофона с окровавленными кистями рук.

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Мужчина в Копейске, городе-спутнике Челябинска, повредил свои руки взрывом в результате несчастного случая при неосторожном обращении с порохом. Сейчас его оперируют, сообщили URA.RU источники в правоохранительных органах. «Мужчина нес в руках коробку с порохом и детонатором гранаты. Это были его личные вещи, которые он перевозил из старой квартиры в новую», — рассказал источник URA.RU. По некоторым данным, он является ветераном войны в Афганистане. Во дворе дома по улице Жданова содержимое коробки сдетонировало. В результате несчастного случая мужчина получил травмы рук. По предварительным данным, мужчина какое-то время находился в сознании, его увезли в больницу. Сейчас идет операция. Взрыв попал на камеры подъезда «Инсит». На видео можно рассмотреть, как от хлопка срабатывают сигнализации припаркованных автомобилей и начинают разбегаться в разные стороны прохожие. Сам пострадавший проходит мимо камеры домофона с окровавленными кистями рук.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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