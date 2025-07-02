Вопреки решению партии два челябинских эсера не дошли до избиркома

На выборах в заксобрание Челябинской области на двух одномандатных округах не будет кандидатов от «Справедливой России». Об этом информирует облизбирком.
«СР» будет представлена на 28 из 30 избирательных округов. Два округа останутся без представителей этой партии», — следует из данных избиркома.
На партийной конференции эсеров было решено выдвинуть кандидатов по всем 30 округам. Два представителя партии просто не дошли до избиркома для подачи документов. Это действующий депутат заксобрания Владимир Бекишев, который должен был выдвинуться по округу № 5 и правозащитник из Магнитогорска Евгений Гончаров по округу № 27.
Оба они остаются кандидатами в ЗСО по партийному списку «СР», Бекишев в списке на шестом месте, Гончаров — на 30-м. Список был заверен избиркомом 2 июля. Таким образом, Владимир Бекишев как действующий депутат заксобрания имеет шансы получить мандат на второй срок. Это зависит от того количества мест, которое эсеры получат в ЗСО по итогам голосования по партийным спискам. Действующий мандат Бекишев также получил по партийному списку эсеров.
Выборы в заксобрание состоятся с 12 по 14 сентября. «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР и КПРФ выдвинули кандидатов на каждый из 30 избирательных округов.
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