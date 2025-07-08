Следователи проверят дом с плесенью в поселке Челябинска

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Дом топит уже второй год (архивное фото)
Дом топит уже второй год (архивное фото) Фото:

В челябинском поселке Новосинеглазово начата следственная проверка состояния затопленного дома, стены которого второй год покрываются плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«Подвал дома №2 по улице Октябрьская поселка Новосинеглазово второй год находится в затопленном водой состоянии, что повлекло образование плесени и разрушение отделки в квартирах. По данному факту в следственном управлении СКР по региону незамедлительно организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Жители сообщили, что обращались в различные инстанции, однако им никто не помог. В СКР установят обстоятельства произошедшего и оценят действия ответственных за содержание дома лиц.

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В челябинском поселке Новосинеглазово начата следственная проверка состояния затопленного дома, стены которого второй год покрываются плесенью. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. «Подвал дома №2 по улице Октябрьская поселка Новосинеглазово второй год находится в затопленном водой состоянии, что повлекло образование плесени и разрушение отделки в квартирах. По данному факту в следственном управлении СКР по региону незамедлительно организовано проведение проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Жители сообщили, что обращались в различные инстанции, однако им никто не помог. В СКР установят обстоятельства произошедшего и оценят действия ответственных за содержание дома лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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