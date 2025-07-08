Кухарук назвал важнейшие качества, которыми должен обладать мэр

Губернатор Югры Руслан Кухарук, выступая в качестве сопредседателя Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), назвал три ключевых качества, которыми должен обладать современный глава муниципалитета. Главной задачей мэра, по его мнению, является открытость и умение работать с людьми.
«Сегодня руководитель муниципалитета должен отвечать на запрос людей, общаться, быть открытым — это те качества, которые должны присутствовать у руководителя муниципалитета. Во-вторых, это профессионализм. Решения на муниципальном уровне касаются широкого спектра полномочий из всех сфер деятельности. Вопросы коммунального хозяйства, социальной защиты — все связано с созданием условий для комфортной жизни», — отметил Руслан Кухарук.
Губернатор подчеркнул, что эффективная работа муниципальных властей невозможна без поддержки региона как в финансовом, так и в методологическом плане. При этом важнейшим остается наличие профессионала на руководящей должности — человека, который способен не только принимать решения, но и формировать сплоченную команду.
В качестве третьего критерия успешного муниципального управления Кухарук выделил умение главы собрать работоспособную команду. По его словам, именно слаженная команда создает условия для повышения качества жизни жителей независимо от размера населенного пункта. Помимо этого он подчеркнул, что при оценке эффективности работы мэра учитывается мнение общественных объединений и депутатского корпуса, а также непосредственная реакция населения на действия руководителя муниципалитета.
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