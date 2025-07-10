10 июля 2025

Челябинские студенты на подработке могут получить до 153 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты на летней подработке могут выбрать занятость на улице или в помещении
Студенты на летней подработке могут выбрать занятость на улице или в помещении Фото:

В Челябинской области во время подработки студенты могут получить доход до 153 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», число предложений о временной занятости с пометкой «для студентов» в регионе выросло на 13%.

«В среднем исполнителям предложили вознаграждение в размере 79,9 рублей в месяц за неполный рабочий день. В отдельных сферах, особенно в такси и курьерской доставке, студенты могут заработать больше в два раза, но с оговорками», — пояснили URA.RU в «Авито Подработке».

Количество предложений для курьеров увеличилось на 105%, а для водителей такси — на 75%. Эти сферы стали популярными не только из-за востребованности, но и благодаря высоким потенциальным доходам. Водители такси могут зарабатывать в среднем 153,4 тысячи рублей в месяц, а курьеры — 123,4 тысячи. Итоговый доход зависит от количества смен, маршрутов и участия в бонусных программах. В 2025 году предложений работы поваром-кассиром стало на 59% больше, чем год назад. В среднем на таких позициях можно получить 44,5 тысячи рублей в месяц.

Сами студенты уже определились с тем, кем хотят трудиться. Самыми популярными по сравнению с весной 2024 года стали вакансии курьера и комплектовщика (количество откликов удвоилось). В целом соискательская активность выросла на 42%. Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин заметил, что на рынке труда сложился баланс между спросом и откликами исполнителей. По мнению эксперта, это свидетельствует о здоровой динамике сферы подработки.

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В Челябинской области во время подработки студенты могут получить доход до 153 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», число предложений о временной занятости с пометкой «для студентов» в регионе выросло на 13%. «В среднем исполнителям предложили вознаграждение в размере 79,9 рублей в месяц за неполный рабочий день. В отдельных сферах, особенно в такси и курьерской доставке, студенты могут заработать больше в два раза, но с оговорками», — пояснили URA.RU в «Авито Подработке». Количество предложений для курьеров увеличилось на 105%, а для водителей такси — на 75%. Эти сферы стали популярными не только из-за востребованности, но и благодаря высоким потенциальным доходам. Водители такси могут зарабатывать в среднем 153,4 тысячи рублей в месяц, а курьеры — 123,4 тысячи. Итоговый доход зависит от количества смен, маршрутов и участия в бонусных программах. В 2025 году предложений работы поваром-кассиром стало на 59% больше, чем год назад. В среднем на таких позициях можно получить 44,5 тысячи рублей в месяц. Сами студенты уже определились с тем, кем хотят трудиться. Самыми популярными по сравнению с весной 2024 года стали вакансии курьера и комплектовщика (количество откликов удвоилось). В целом соискательская активность выросла на 42%. Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин заметил, что на рынке труда сложился баланс между спросом и откликами исполнителей. По мнению эксперта, это свидетельствует о здоровой динамике сферы подработки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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