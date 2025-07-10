Челябинские студенты на подработке могут получить до 153 тысяч рублей

В Челябинской области во время подработки студенты могут получить доход до 153 тысяч рублей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе платформы «Авито Подработка», число предложений о временной занятости с пометкой «для студентов» в регионе выросло на 13%.
«В среднем исполнителям предложили вознаграждение в размере 79,9 рублей в месяц за неполный рабочий день. В отдельных сферах, особенно в такси и курьерской доставке, студенты могут заработать больше в два раза, но с оговорками», — пояснили URA.RU в «Авито Подработке».
Количество предложений для курьеров увеличилось на 105%, а для водителей такси — на 75%. Эти сферы стали популярными не только из-за востребованности, но и благодаря высоким потенциальным доходам. Водители такси могут зарабатывать в среднем 153,4 тысячи рублей в месяц, а курьеры — 123,4 тысячи. Итоговый доход зависит от количества смен, маршрутов и участия в бонусных программах. В 2025 году предложений работы поваром-кассиром стало на 59% больше, чем год назад. В среднем на таких позициях можно получить 44,5 тысячи рублей в месяц.
Сами студенты уже определились с тем, кем хотят трудиться. Самыми популярными по сравнению с весной 2024 года стали вакансии курьера и комплектовщика (количество откликов удвоилось). В целом соискательская активность выросла на 42%. Директор сервиса «Авито Подработка» Сергей Яськин заметил, что на рынке труда сложился баланс между спросом и откликами исполнителей. По мнению эксперта, это свидетельствует о здоровой динамике сферы подработки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!