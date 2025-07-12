Пострадавшему от нападения футболиста Смолова угрожали

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Неизвестные люди требовали от пострадавшего в драке со Смоловым забрать заявление из полиции
Неизвестные люди требовали от пострадавшего в драке со Смоловым забрать заявление из полиции Фото:
новость из сюжета
Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании»

Пострадавшему в драке с футболистом Федором Смоловым угрожали неизвестные люди, которые требовали от него забрать заявление из полиции. Об этом сообщил знакомый потерпевшего, уточнив, что сейчас мужчина находится в Москве, где проходит экспертизу, и передвигается в сопровождении охраны.

«В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребёнка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации. Поэтому решили перестраховаться и наняли охрану», — заявил знакомый пострадавшего в интервью RT.

Он также добавил, что представители Смолова больше не связывались с его другом после первого контакта. Сообщается, что мужчину повторно допросили сотрудники полиции. Сейчас он ожидает завершения расследования по делу о драке.

Инцидент с участием футболиста Федора Смолова произошел в конце мая в одном из заведений сети «Кофемания», однако публично о нем стало известно только в начале июля после появления видеозаписи драки в соцсетях. По сообщениям СМИ, конфликт начался после оскорбления в адрес футболиста, а затем пострадавший пытался получить деньги за непубликацию видео. После огласки Смолов принес извинения и предложил пострадавшему компенсацию в пять миллионов рублей, но перевел лишь один миллион. Позже футболист начал получать угрозы от неизвестных, что вынудило его обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве.

Ранее стало известно, что Смолову может грозить восемь лет лишения свободы, если у пострадавшего подтвердятся серьезные травмы, полученные во время драки. Сейчас правоохранительные органы ожидают медицинского заключения, передает MK.RU.

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Пострадавшему в драке с футболистом Федором Смоловым угрожали неизвестные люди, которые требовали от него забрать заявление из полиции. Об этом сообщил знакомый потерпевшего, уточнив, что сейчас мужчина находится в Москве, где проходит экспертизу, и передвигается в сопровождении охраны. «В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребёнка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации. Поэтому решили перестраховаться и наняли охрану», — заявил знакомый пострадавшего в интервью RT. Он также добавил, что представители Смолова больше не связывались с его другом после первого контакта. Сообщается, что мужчину повторно допросили сотрудники полиции. Сейчас он ожидает завершения расследования по делу о драке. Инцидент с участием футболиста Федора Смолова произошел в конце мая в одном из заведений сети «Кофемания», однако публично о нем стало известно только в начале июля после появления видеозаписи драки в соцсетях. По сообщениям СМИ, конфликт начался после оскорбления в адрес футболиста, а затем пострадавший пытался получить деньги за непубликацию видео. После огласки Смолов принес извинения и предложил пострадавшему компенсацию в пять миллионов рублей, но перевел лишь один миллион. Позже футболист начал получать угрозы от неизвестных, что вынудило его обратиться в полицию с заявлением о вымогательстве. Ранее стало известно, что Смолову может грозить восемь лет лишения свободы, если у пострадавшего подтвердятся серьезные травмы, полученные во время драки. Сейчас правоохранительные органы ожидают медицинского заключения, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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