Возле поселка в ХМАО разгорелся пожар на мусорном полигоне

В ХМАО на полигоне твердых бытовых отходов у поворота в поселок Высокий днем 27 августа произошло возгорание. Об этом сообщил глава Мегиона Алексей Петриченко в своем официальном telegram-канале. По факту инцидента прошло экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.
«На месте работают пожарные расчеты, которые продолжают тушить пожар. Площадь составляет 320 кв. м. В тушении задействовано 22 человека и 14 единиц техники», — сообщил мэр. Петриченко также добавил, что из-за направления ветра и риска распространения дыма в сторону поселка привлечены специалисты Роспотребнадзора для мониторинга состояния воздуха.
По информации главы, превышения допустимого содержания вредных веществ в воздухе в центре поселка не зафиксировано. Ситуация на объекте остается под контролем оперативных служб.
