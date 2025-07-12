ВСУ попытались атаковать Краснодарский край

Сегодня утром дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
«В период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает ведомство в telegram-канале. В небе над Белгородской областью были сбиты четыре БПЛА. На территории Краснодарского края силами ПВО уничтожены три дрона. Кроме того, еще один беспилотник был успешно перехвачен над акваторией Азовского моря.
В ряде западных областей Украины, включая такие города, как Луцк, Львов и Черновцы, были зафиксированы взрывы. В результате инцидентов в Волынской, Львовской и Черновицкой областях была объявлена воздушная тревога. Аналогичные предупреждения о возможной воздушной угрозе прозвучали также в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областях и некоторых других регионах страны. Подробная информация о ходе специальной военной операции и карта боевых действий — в материале URA.RU.
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