ВСУ попытались атаковать Краснодарский край

Минобороны: российские ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников
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ВСУ пытались атаковать Краснодарский край
ВСУ пытались атаковать Краснодарский край Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня утром дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

«В период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает ведомство в telegram-канале. В небе над Белгородской областью были сбиты четыре БПЛА. На территории Краснодарского края силами ПВО уничтожены три дрона. Кроме того, еще один беспилотник был успешно перехвачен над акваторией Азовского моря.

В ряде западных областей Украины, включая такие города, как Луцк, Львов и Черновцы, были зафиксированы взрывы. В результате инцидентов в Волынской, Львовской и Черновицкой областях была объявлена воздушная тревога. Аналогичные предупреждения о возможной воздушной угрозе прозвучали также в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областях и некоторых других регионах страны. Подробная информация о ходе специальной военной операции и карта боевых действий — в материале URA.RU.

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Сегодня утром дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили восемь украинских беспилотников над Белгородской областью и Краснодарским краем. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации. «В период с 10.00 мск до 11.20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщает ведомство в telegram-канале. В небе над Белгородской областью были сбиты четыре БПЛА. На территории Краснодарского края силами ПВО уничтожены три дрона. Кроме того, еще один беспилотник был успешно перехвачен над акваторией Азовского моря. В ряде западных областей Украины, включая такие города, как Луцк, Львов и Черновцы, были зафиксированы взрывы. В результате инцидентов в Волынской, Львовской и Черновицкой областях была объявлена воздушная тревога. Аналогичные предупреждения о возможной воздушной угрозе прозвучали также в Киеве, а также в Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской областях и некоторых других регионах страны. Подробная информация о ходе специальной военной операции и карта боевых действий — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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