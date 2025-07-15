Что известно о семье пермяка, подозреваемого в нападении на молодых людей в Кондратово

В Кондратово ранним утром 12 июля произошло массовое избиение четверых молодых людей. Один из вероятных нападавших, по словам избитых, является сыном начальника заместителя начальника МКУ «Управление стратегического развития Пермского района», начальником отдела градостроительства и ведения ИСОГД Алексея Залазаева Егором. URA.RU собрало воедино все, что известно о семье предполагаемого нападавшего.
Владимир Залазаев
Владимир является дедушкой Егора, которого обвиняют в нападении на людей 12 июля. Он окончил Высшее Курганское военно-политическое авиационное училище. В течение 22 лет Владимир Залазаев служил в вооруженных силах СССР. В 2000 году был назначен главой Гамовской сельской администрации Пермской области. Далее стал замглавы Пермского муниципального района.
Алексей Залазаев
Алексей, сын Владимира Залазаева, трудился в должности замглавы администрации Кондратовского сельского поселения. В августе 2008 года в отношении него было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Следствие установило, что Залазаев младший и его ряд других бизнесменов незаконно оформили право собственности на 88 земельных участков в Кондратово. Для этого они использовали подставных лиц. Ущерб государству тогда составил более 73 млн рублей. Залазаев был признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы. Сейчас Алексей Залазаев является начальником заместителя руководителя МКУ «Управление стратегического развития Пермского района» и начальником отдела градостроительства и ведения ИСОГД.
Егор Залазаев
Егор является сыном Алексея и внуком Владимира Залазаевых. О нем известно крайне мало. Знакомые с ситуацией по избиению людей утверждают, что он совсем недавно окончил военный вуз. Сам Егор на звонок корреспондента URA.RU ответил, но говорить о произошедшем 12 июля отказался. Агентство готово предоставить ему площадку для публикации комментария.
Хронология событий 12 июля в Кондратово
Около семи утра 12 июля трое молодых людей приехали домой в Кондратово на такси. Когда они вышли из машины, к ним подошли неизвестные и стали угрожать якобы из-за того, что те громко говорили. После этого четверых пермяков избили. Часть драки была записана на видео. В качестве одного из вероятных участников избиения называется сын пермского чиновника Егор Залазаев. Все пострадавшие были осмотрены врачами, двое из них сейчас находятся в больнице. В причинах случившегося разбираются правоохранители.
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