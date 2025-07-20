The Hill: Кондолиза Райс увидела «поворотный момент» в украинском конфликте

Ультимативное заявление президента США Дональда Трампа, адресованное России, фактически стало переломным моментом в развитии конфликта на Украине. Такое заявление сделала бывший государственный секретарь США Кондолиза Райс. По ее словам, на сегодняшний день Соединенные Штаты и европейские страны достигли консенсуса относительно необходимости сдерживания России не только посредством дипломатических заявлений.
«Думаю, хорошая новость, которую мы можем сообщить украинскому народу, заключается в том, что США и Европа наконец-то пришли к единому мнению: [президента РФ] Владимира Путина не остановить словами», — сказала Райс. Ее цитирует издание The Hill.
Как сообщает издание, Райс охарактеризовала минувшую неделю как «переломную», отметив, что это «самая позитивная новость», которую американская сторона может передать гражданам Украины. В то же время в публикации указывается, что заявление Трампа о введении возможных санкций против России прозвучало после давления со стороны представителей конгресса, придерживающихся жесткой линии.
Кондолиза Райс также признала, что реализация вторичных санкций может стать серьезным вызовом. Помимо этого, издание подчеркивает, что российская сторона не демонстрирует признаков замедления хода специальной военной операции.
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