Матерям-героиням хотят расширить льготы

ТАСС: в ГД предлагают матерей-героинь приравнять в соцгарантиях к Героям Труда
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Льготы «Матерей-героинь» приравняют к Героям Труда, сообщает ТАСС
Льготы «Матерей-героинь» приравняют к Героям Труда, сообщает ТАСС Фото:

В Госдуме предложили принять законопроект о социальных гарантиях для матерей-героинь. Об этом сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате принять пакет законопроектов о соцгарантиях для матерей-героинь», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что законопроект приравняет в социальных гарантиях матерей-героинь с Героями Труда.

В льготы по законопроекту будет относиться оказание медпомощи, зубопротезирование, коммунально-бытовое обслуживание и освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг. Также предлагается возможность в получении бесплатного земельного участка в собственность, а также первоочередное предоставление стройматериалов. Сообщается, что женщина может отказаться от льгот и получать ежемесячную выплату в 72 тысячи рублей. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родивших или воспитавших более десяти детей.

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В Госдуме предложили принять законопроект о социальных гарантиях для матерей-героинь. Об этом сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате принять пакет законопроектов о соцгарантиях для матерей-героинь», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что законопроект приравняет в социальных гарантиях матерей-героинь с Героями Труда. В льготы по законопроекту будет относиться оказание медпомощи, зубопротезирование, коммунально-бытовое обслуживание и освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг. Также предлагается возможность в получении бесплатного земельного участка в собственность, а также первоочередное предоставление стройматериалов. Сообщается, что женщина может отказаться от льгот и получать ежемесячную выплату в 72 тысячи рублей. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родивших или воспитавших более десяти детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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