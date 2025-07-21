Матерям-героиням хотят расширить льготы

В Госдуме предложили принять законопроект о социальных гарантиях для матерей-героинь. Об этом сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов рекомендовал палате принять пакет законопроектов о соцгарантиях для матерей-героинь», — заявил Нилов. Его слова приводит ТАСС. Сообщается, что законопроект приравняет в социальных гарантиях матерей-героинь с Героями Труда.
В льготы по законопроекту будет относиться оказание медпомощи, зубопротезирование, коммунально-бытовое обслуживание и освобождение от оплаты жилья и коммунальных услуг. Также предлагается возможность в получении бесплатного земельного участка в собственность, а также первоочередное предоставление стройматериалов. Сообщается, что женщина может отказаться от льгот и получать ежемесячную выплату в 72 тысячи рублей. Звание «Мать-героиня» присваивается женщинам, родивших или воспитавших более десяти детей.
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