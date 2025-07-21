Песков: не исключено, что Путин и Трамп увидятся в Пекине

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Пока участие Трампа в китайских мероприятиях остается под вопросом
Пока участие Трампа в китайских мероприятиях остается под вопросом Фото:

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Пекине во время визита приуроченного к мероприятиям по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин. Она есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда поедет. Если случится, что он тоже собирается, не исключено что будет поднят вопрос встречи», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пока участие президента США в китайских мероприятиях остается под вопросом.

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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Пекине во время визита приуроченного к мероприятиям по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин. Она есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда поедет. Если случится, что он тоже собирается, не исключено что будет поднят вопрос встречи», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пока участие президента США в китайских мероприятиях остается под вопросом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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