Песков: не исключено, что Путин и Трамп увидятся в Пекине

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп могут встретиться в Пекине во время визита приуроченного к мероприятиям по случаю 80-й годовщины победы над милитаристской Японией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Вы знаете, что мы готовимся к поездке в Пекин. Она есть в графике у главы государства. Но мы не слышали, что президент Трамп тоже туда поедет. Если случится, что он тоже собирается, не исключено что будет поднят вопрос встречи», — сказал Песков в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU. Пока участие президента США в китайских мероприятиях остается под вопросом.
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