Жители «тюменской матрешки» оформили 100,2 тысячи новых кредитных за три месяца

Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области оформили более 100 тысяч кредитных карт
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Большая Тюменская область на седьмом месте по количеству оформлений кредиток
Большая Тюменская область на седьмом месте по количеству оформлений кредиток Фото:

За второй квартал 2025 года в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО было оформлено 100,2 тысячи новых кредитных карт. Это на 4,5% больше по сравнению с первым кварталом, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

«Динамика [снижения] обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). <...> В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с приемлемым качеством кредитной истории и ПДН не более 50%», — цитируют Волкова в НКБИ.

В целом по стране за период с апреля по июнь было выдано 3,2 миллиона новых кредитных карт, что на 1,8% меньше, чем в первом квартале 2025 года, когда показатель составлял 3,26 миллиона. В годовом выражении снижение оказалось значительным — количество оформленных кредитных карт упало на 53%, с 6,9 миллиона до текущих значений.

В Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, объем просроченной задолженности по розничным кредитам с января по июнь 2025 года вырос на 24% и достиг 49,5 млрд рублей. Регион занял третье место в России по этому показателю.

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За второй квартал 2025 года в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО было оформлено 100,2 тысячи новых кредитных карт. Это на 4,5% больше по сравнению с первым кварталом, сообщил директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков. «Динамика [снижения] обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). <...> В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с приемлемым качеством кредитной истории и ПДН не более 50%», — цитируют Волкова в НКБИ. В целом по стране за период с апреля по июнь было выдано 3,2 миллиона новых кредитных карт, что на 1,8% меньше, чем в первом квартале 2025 года, когда показатель составлял 3,26 миллиона. В годовом выражении снижение оказалось значительным — количество оформленных кредитных карт упало на 53%, с 6,9 миллиона до текущих значений. В Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО, объем просроченной задолженности по розничным кредитам с января по июнь 2025 года вырос на 24% и достиг 49,5 млрд рублей. Регион занял третье место в России по этому показателю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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