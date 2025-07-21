В Украине закончились места под захоронение солдат на кладбищах. Об этом сообщило французское издание Le Monde.
«Площадки, отведенные для военных, переполнены... Везде ощущается нехватка мест», — указано в материале газеты. Также заявлено, что в будущем будут открыты новые военные кладбища для увеличения количества мест. Уже летом будет организован мемориал, который будет вмещать от 130 тысяч до 160 тысяч могил, также отмечено в материале.
Ранее французская газета Le Monde сообщала, что власти Украины занижают официальные данные о потерях, а реальные цифры значительно выше. По данным Минобороны РФ, только за последние дни потери ВСУ составляют более тысячи человек в сутки, а с начала конфликта — свыше 444 тысяч.
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