Le Monde: на кладбищах на Украине закончились места

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На Украине заканчиваются места под захоронение солдат, сообщает Le Monte
На Украине заканчиваются места под захоронение солдат, сообщает Le Monte Фото:

В Украине закончились места под захоронение солдат на кладбищах. Об этом сообщило французское издание Le Monde.

«Площадки, отведенные для военных, переполнены... Везде ощущается нехватка мест», — указано в материале газеты. Также заявлено, что в будущем будут открыты новые военные кладбища для увеличения количества мест. Уже летом будет организован мемориал, который будет вмещать от 130 тысяч до 160 тысяч могил, также отмечено в материале.

Ранее французская газета Le Monde сообщала, что власти Украины занижают официальные данные о потерях, а реальные цифры значительно выше. По данным Минобороны РФ, только за последние дни потери ВСУ составляют более тысячи человек в сутки, а с начала конфликта — свыше 444 тысяч.

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В Украине закончились места под захоронение солдат на кладбищах. Об этом сообщило французское издание Le Monde. «Площадки, отведенные для военных, переполнены... Везде ощущается нехватка мест», — указано в материале газеты. Также заявлено, что в будущем будут открыты новые военные кладбища для увеличения количества мест. Уже летом будет организован мемориал, который будет вмещать от 130 тысяч до 160 тысяч могил, также отмечено в материале. Ранее французская газета Le Monde сообщала, что власти Украины занижают официальные данные о потерях, а реальные цифры значительно выше. По данным Минобороны РФ, только за последние дни потери ВСУ составляют более тысячи человек в сутки, а с начала конфликта — свыше 444 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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