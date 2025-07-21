Жительницу ХМАО, заказавшую киллеру родственницу, отправили под стражу

Суд отправил под стражу жительницу Нефтеюганска, которую обвиняют в подготовке заказного убийства родственницы. Югорчанку отправили в СИЗО на два месяца.
«Она через посредника нашла предполагаемого исполнителя убийства, которому сообщила сведения о предполагаемой жертве, а также 14 июля 2025 года, находясь в Нефтеюганске передала ему предоплату за совершение планируемого убийства в размере 15 тысяч рублей», — говорится в telegram-канале «Суды Югры». Всего она хотела заплатить 170 тысяч рублей.
Организовать убийство женщина решила из-за личной неприязни к родственнице. Но совершить задуманное она не смогла — исполнителями заказа оказались полицейские под прикрытием.
Под видом киллеров силовики инсценировали убийство. Заказчице показали фотографии с якобы убитой потерпевшей. Женщина передала деньги, а после ее задержали сотрудники полиции и Росгвардии.
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