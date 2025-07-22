Адвокат главреда telegram-канала Baza рассказал о статусе своего подзащитного

Процессуальный статус задержанного главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова по-прежнему остается неизвестным. Об этом сообщил адвокат журналиста Алексей Михальчик
«Информации (о процессуальном статусе — ред.) до сих пор нет», — отметил Алексей Михальчик. Его слова передает РИА Новости.
По словам Михальчика, с момента задержания главреда прошло уже «довольно много времени», превышающее установленные законом три часа. Защита считает задержание незаконным.
Утром 22 июля в офисе редакции Baza и по месту жительства Трифонова прошли обыски с участием полиции и ОМОН. После этого связь с сотрудниками редакции была потеряна, работа издания оказалась фактически парализована. Главреда увезли на допрос.
По имеющейся информации, эти события могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконной передаче данных, которые впоследствии были опубликованы в одном из telegram-каналов. Связь между задержанием представителей Baza и расследованием действий полицейских не подтверждена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.