Адвокат главреда telegram-канала Baza рассказал о статусе своего подзащитного

Статус задержанного главреда telegram-канала Baza до сих пор не известен
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Адвокат сообщил, что статус Трифонова, доставленного в отделение полиции, до сих пор не известен
Адвокат сообщил, что статус Трифонова, доставленного в отделение полиции, до сих пор не известен Фото:
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В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Процессуальный статус задержанного главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова по-прежнему остается неизвестным. Об этом сообщил адвокат журналиста Алексей Михальчик

«Информации (о процессуальном статусе — ред.) до сих пор нет», — отметил Алексей Михальчик. Его слова передает РИА Новости.

По словам Михальчика, с момента задержания главреда прошло уже «довольно много времени», превышающее установленные законом три часа. Защита считает задержание незаконным.

Утром 22 июля в офисе редакции Baza и по месту жительства Трифонова прошли обыски с участием полиции и ОМОН. После этого связь с сотрудниками редакции была потеряна, работа издания оказалась фактически парализована. Главреда увезли на допрос.

По имеющейся информации, эти события могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконной передаче данных, которые впоследствии были опубликованы в одном из telegram-каналов. Связь между задержанием представителей Baza и расследованием действий полицейских не подтверждена.

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Процессуальный статус задержанного главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова по-прежнему остается неизвестным. Об этом сообщил адвокат журналиста Алексей Михальчик «Информации (о процессуальном статусе — ред.) до сих пор нет», — отметил Алексей Михальчик. Его слова передает РИА Новости. По словам Михальчика, с момента задержания главреда прошло уже «довольно много времени», превышающее установленные законом три часа. Защита считает задержание незаконным. Утром 22 июля в офисе редакции Baza и по месту жительства Трифонова прошли обыски с участием полиции и ОМОН. После этого связь с сотрудниками редакции была потеряна, работа издания оказалась фактически парализована. Главреда увезли на допрос. По имеющейся информации, эти события могут быть связаны с возбуждением уголовного дела в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконной передаче данных, которые впоследствии были опубликованы в одном из telegram-каналов. Связь между задержанием представителей Baza и расследованием действий полицейских не подтверждена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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