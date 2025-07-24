Бывший вице-мэр из ХМАО покинул пост главы дочерней компании Вексельберга

Экс-зам главы Нижневартовска Коротаев уволился из структур РКС-холдинга
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Бывший замглавы по ЖКХ Нижневартовска увольняется и покидает регион
Бывший замглавы по ЖКХ Нижневартовска увольняется и покидает регион Фото:

Бывший заместитель главы Нижневартовска (ХМАО) по ЖКХ Максим Коротаев уволился из структур Вексельберга. Он покинул пост директора дочерней компании «РКС-холдинга» «Нижневартовские коммунальные системы».

«Друзья, у моей семьи новый этап в жизни: „неожиданно“ повзрослела и закончила школу старшая дочь. „Альма-матер“ выбрана серьезная. Родители выпускников поймут — отпускать в одиночное плавание ребенка непросто. Поэтому мы все взвесили и решили — наш семейный корабль меняет курс! Как когда-то много лет назад, когда мы с супругой приехали сюда молодыми специалистами сразу после института», — написал Коротаев в своем telegram-канале.

По данным источников URA.RU семья планирует жить в Санкт-Петербурге. В беседе с журналистом агентства Коротаев отказался раскрывать дополнительные подробности и раскрывать эту информацию.

Примечательно, что исполняющим обязанности Коротаева вновь назначен его бывший зам Сергей Лях, который замещал экс-замглавы по ЖКХ после его ухода из мэрии Нижневартовска в 2021 году. Коротаев считался главным специалистом города по коммунальным концессиям. На посту вице-мэра он отвечал за две успешно проведенные сделки — по водоканалу и электросетям, но после внезапной отставки бывшего главы города Василия Тихонова уволился и долгое время был в тени.

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Бывший заместитель главы Нижневартовска (ХМАО) по ЖКХ Максим Коротаев уволился из структур Вексельберга. Он покинул пост директора дочерней компании «РКС-холдинга» «Нижневартовские коммунальные системы». «Друзья, у моей семьи новый этап в жизни: „неожиданно“ повзрослела и закончила школу старшая дочь. „Альма-матер“ выбрана серьезная. Родители выпускников поймут — отпускать в одиночное плавание ребенка непросто. Поэтому мы все взвесили и решили — наш семейный корабль меняет курс! Как когда-то много лет назад, когда мы с супругой приехали сюда молодыми специалистами сразу после института», — написал Коротаев в своем telegram-канале. По данным источников URA.RU семья планирует жить в Санкт-Петербурге. В беседе с журналистом агентства Коротаев отказался раскрывать дополнительные подробности и раскрывать эту информацию. Примечательно, что исполняющим обязанности Коротаева вновь назначен его бывший зам Сергей Лях, который замещал экс-замглавы по ЖКХ после его ухода из мэрии Нижневартовска в 2021 году. Коротаев считался главным специалистом города по коммунальным концессиям. На посту вице-мэра он отвечал за две успешно проведенные сделки — по водоканалу и электросетям, но после внезапной отставки бывшего главы города Василия Тихонова уволился и долгое время был в тени.
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© Служба новостей «URA.RU»
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