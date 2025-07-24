Появились шокирующие детали убийства двух школьниц в Екатеринбурге

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей Екатеринбурга, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, совершенных в октябре 1994 года. Речь идет о жестоком изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек. Фигурантам на момент совершения преступлений было по 18 лет. Подробности — в материале URA.RU.
Расследование преступления спустя 30 лет
В Свердловской области завершено расследование резонансного уголовного дела: двое жителей Екатеринбурга, 1976 года рождения, обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в октябре 1994 года. Речь идет об умышленном убийстве двух 13-летних девочек, сопряженном с изнасилованием. Следователи и криминалисты смогли раскрыть преступление спустя более 30 лет благодаря анализу и исследованию новых доказательств.
Хронология событий
По данным следствия, один из обвиняемых, действуя совместно со своим дядей (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство из-за розыска), в квартире дома по улице Начдива Онуфриева совершил преступление сексуального характера в отношении 13-летней девочки. После этого жертва была убита. Опасаясь разоблачения, злоумышленники решили избавиться и от подруги погибшей, которая могла сообщить в правоохранительные органы.
Роль пособника
Для реализации задуманного обвиняемый привлек своего знакомого, который состоял в доверительных отношениях со второй девочкой. Он помог заманить ее в квартиру, где находилось тело первой жертвы. Там в отношении нее также было совершено преступление сексуального характера, после чего девочка была убита.
Попытка скрыть следы преступления
Соучастники вынесли тела убитых из квартиры, погрузили их в автомобиль и вывезли на северный берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С целью уничтожения улик преступники подожгли тела. Частично обгоревшие останки были обнаружены рыбаками 17 октября 1994 года, что стало поводом для возбуждения уголовного дела.
Долгие поиски и раскрытие
Раскрытие особо тяжких преступлений стало возможным благодаря слаженной работе следователей и оперативников. В 2024 году, спустя 30 лет после трагедии, подозреваемые были задержаны: одного взяли по месту жительства, второго — в парке отдыха. Сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии обеспечили силовую поддержку при задержании.
Статьи обвинения и позиция фигурантов
Главный обвиняемый не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Его пособник, который помог заманить вторую девочку, признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Им предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование малолетней и пособничество в убийстве.
Комментарий силовых ведомств
Полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, отметил, что оба обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и незаконный оборот оружия; второй — за аналогичные деяния против половой свободы и за умышленное причинение легкого вреда здоровью.
Как сообщил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в рамках расследования были проведены комплексные судебно-медицинские, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические экспертизы. По заключению специалистов, оба фигуранта на момент совершения инкриминируемых им деяний осознавали характер и общественную опасность своих действий. Оснований для применения к ним принудительных мер медицинского характера не выявлено.
Суд
В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении дяди обвиняемого выделено в отдельное производство из-за его розыска.
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