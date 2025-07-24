Появились шокирующие детали убийства двух школьниц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчины изнасиловали и подожгли двух 13-летних девочек

25 июля 2025 в 10:55 Размер текста - 17 +

Силовики поймали убийц спустя 30 лет (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей Екатеринбурга, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, совершенных в октябре 1994 года. Речь идет о жестоком изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек. Фигурантам на момент совершения преступлений было по 18 лет. Подробности — в материале URA.RU. Расследование преступления спустя 30 лет В Свердловской области завершено расследование резонансного уголовного дела: двое жителей Екатеринбурга, 1976 года рождения, обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в октябре 1994 года. Речь идет об умышленном убийстве двух 13-летних девочек, сопряженном с изнасилованием. Следователи и криминалисты смогли раскрыть преступление спустя более 30 лет благодаря анализу и исследованию новых доказательств. Хронология событий По данным следствия, один из обвиняемых, действуя совместно со своим дядей (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство из-за розыска), в квартире дома по улице Начдива Онуфриева совершил преступление сексуального характера в отношении 13-летней девочки. После этого жертва была убита. Опасаясь разоблачения, злоумышленники решили избавиться и от подруги погибшей, которая могла сообщить в правоохранительные органы. Роль пособника Для реализации задуманного обвиняемый привлек своего знакомого, который состоял в доверительных отношениях со второй девочкой. Он помог заманить ее в квартиру, где находилось тело первой жертвы. Там в отношении нее также было совершено преступление сексуального характера, после чего девочка была убита. Попытка скрыть следы преступления Соучастники вынесли тела убитых из квартиры, погрузили их в автомобиль и вывезли на северный берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С целью уничтожения улик преступники подожгли тела. Частично обгоревшие останки были обнаружены рыбаками 17 октября 1994 года, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Долгие поиски и раскрытие Раскрытие особо тяжких преступлений стало возможным благодаря слаженной работе следователей и оперативников. В 2024 году, спустя 30 лет после трагедии, подозреваемые были задержаны: одного взяли по месту жительства, второго — в парке отдыха. Сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии обеспечили силовую поддержку при задержании. Статьи обвинения и позиция фигурантов Главный обвиняемый не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Его пособник, который помог заманить вторую девочку, признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Им предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование малолетней и пособничество в убийстве. Комментарий силовых ведомств Полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, отметил, что оба обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и незаконный оборот оружия; второй — за аналогичные деяния против половой свободы и за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Как сообщил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в рамках расследования были проведены комплексные судебно-медицинские, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические экспертизы. По заключению специалистов, оба фигуранта на момент совершения инкриминируемых им деяний осознавали характер и общественную опасность своих действий. Оснований для применения к ним принудительных мер медицинского характера не выявлено. Суд В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении дяди обвиняемого выделено в отдельное производство из-за его розыска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении двух жителей Екатеринбурга, обвиняемых в особо тяжких преступлениях, совершенных в октябре 1994 года. Речь идет о жестоком изнасиловании и убийстве двух 13-летних девочек. Фигурантам на момент совершения преступлений было по 18 лет. Подробности — в материале URA.RU. В Свердловской области завершено расследование резонансного уголовного дела: двое жителей Екатеринбурга, 1976 года рождения, обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, совершенных в октябре 1994 года. Речь идет об умышленном убийстве двух 13-летних девочек, сопряженном с изнасилованием. Следователи и криминалисты смогли раскрыть преступление спустя более 30 лет благодаря анализу и исследованию новых доказательств. По данным следствия, один из обвиняемых, действуя совместно со своим дядей (уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство из-за розыска), в квартире дома по улице Начдива Онуфриева совершил преступление сексуального характера в отношении 13-летней девочки. После этого жертва была убита. Опасаясь разоблачения, злоумышленники решили избавиться и от подруги погибшей, которая могла сообщить в правоохранительные органы. Для реализации задуманного обвиняемый привлек своего знакомого, который состоял в доверительных отношениях со второй девочкой. Он помог заманить ее в квартиру, где находилось тело первой жертвы. Там в отношении нее также было совершено преступление сексуального характера, после чего девочка была убита. Соучастники вынесли тела убитых из квартиры, погрузили их в автомобиль и вывезли на северный берег Чусовского озера в Екатеринбурге. С целью уничтожения улик преступники подожгли тела. Частично обгоревшие останки были обнаружены рыбаками 17 октября 1994 года, что стало поводом для возбуждения уголовного дела. Раскрытие особо тяжких преступлений стало возможным благодаря слаженной работе следователей и оперативников. В 2024 году, спустя 30 лет после трагедии, подозреваемые были задержаны: одного взяли по месту жительства, второго — в парке отдыха. Сотрудники полиции и бойцы СОБР Росгвардии обеспечили силовую поддержку при задержании. Главный обвиняемый не признал вину в инкриминируемых преступлениях. Его пособник, который помог заманить вторую девочку, признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Им предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим наказание за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, изнасилование малолетней и пособничество в убийстве. Полковник Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, отметил, что оба обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности: один из них был судим за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, причинение тяжкого вреда здоровью, кражу и незаконный оборот оружия; второй — за аналогичные деяния против половой свободы и за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Как сообщил URA.RU старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в рамках расследования были проведены комплексные судебно-медицинские, биологические, молекулярно-генетические и психолого-психиатрические экспертизы. По заключению специалистов, оба фигуранта на момент совершения инкриминируемых им деяний осознавали характер и общественную опасность своих действий. Оснований для применения к ним принудительных мер медицинского характера не выявлено. В ближайшее время уголовные дела будут направлены в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении дяди обвиняемого выделено в отдельное производство из-за его розыска.