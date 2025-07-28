Каждый второй челябинец против привязки льготной ипотеки к прописке

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Часть челябинцев хотели бы переехать в города с комфортным климатом
Часть челябинцев хотели бы переехать в города с комфортным климатом Фото:

Многие челябинцы против того, чтобы льготную ипотеку предоставляли только по месту официальной регистрации заемщика. Согласно инициативе, которую сейчас обсуждают в правительстве РФ, семьи больше не смогут получить льготную ипотеку для переезда в другой город, сообщается на сайте SuperJob.

«В правительстве обсуждают реформу, которая может значительно снизить процент выдачи льготной семейной ипотеки. Со следующего года льготную ипотеку под 6% для покупки новых квартир планируют выдавать только по месту официальной регистрации заемщика», — сообщается на сайте.

При этом 24% горожан поддерживают идею и считают, что люди не должны уезжать далеко от дома. Другие же выступают против, объясняя, что хотели бы обосноваться там, где комфортный климат. В свою очередь мужчины чаще женщин выступают за выдачу льготной ипотеки по месту регистрации, 30% против 18% соответственно.

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Многие челябинцы против того, чтобы льготную ипотеку предоставляли только по месту официальной регистрации заемщика. Согласно инициативе, которую сейчас обсуждают в правительстве РФ, семьи больше не смогут получить льготную ипотеку для переезда в другой город, сообщается на сайте SuperJob. «В правительстве обсуждают реформу, которая может значительно снизить процент выдачи льготной семейной ипотеки. Со следующего года льготную ипотеку под 6% для покупки новых квартир планируют выдавать только по месту официальной регистрации заемщика», — сообщается на сайте. При этом 24% горожан поддерживают идею и считают, что люди не должны уезжать далеко от дома. Другие же выступают против, объясняя, что хотели бы обосноваться там, где комфортный климат. В свою очередь мужчины чаще женщин выступают за выдачу льготной ипотеки по месту регистрации, 30% против 18% соответственно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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