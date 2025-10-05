Уроженка Челябинска Полина Лавренюк вошла в десятку лучших участниц национального конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка в разговоре с URA.RU призналась, что в финале участницы спасались от стресса валерьянкой и глицином.
«Волнение почти не испытывала, разве что во время конкурса национальных костюмов. А вот финал — это уже другой уровень стресса, спасались валерьянкой и глицином. Считаю, что попадание в топ-10 — отличный результат. Я горжусь тем, что прошла этот путь с достоинством и осталась собой. Надеюсь, новая „Мисс Россия“ достойно представит страну на „Мисс Вселенная“ — обязательно буду следить», — поделилась Лавренюк.
Подготовка к конкурсу заняла три недели, первые дни которой казались особенно тяжелыми, отметила конкурсантка. По словам челябинки, она хотела все бросить и уехать домой, но понимала, что такой шанс выпадает раз в жизни. Со временем съемки, фотосессии и репетиции вошли в ее привычный ритм, а поддержка новых подруг помогла справиться с трудностями. Всего в финале участвовали 50 девушек со всей России.
Участие в престижном конкурсе уже принесло первые результаты — девушке поступают предложения о сотрудничестве. Сейчас модель возвращается к учебе в МГУ, параллельно рассматривая новые профессиональные возможности.
Полине Лавренюк 20 лет. Она выпускница школы МАОУ «ОЦ „Ньютон“» и студентка философского факультета МГУ по специальности «Реклама и связь с общественностью». Первые приглашения на участие в конкурсе получила в 18 лет, но ждала момента, когда будет готова представить себя. Родной Челябинск для нее — место, где прошло ее детство и где она заряжается энергией. Подробнее о ней и другой финалистке «Мисс Россия» из Челябинска Полине Большухиной — в материале URA.RU.
