05 октября 2025

«В финале спасались валерьянкой»: челябинская красотка вошла в топ-10 конкурса «Мисс Россия». Фото

Полина Лавренюк из Челябинска попала в топ-10 конкурса «Мисс Россия»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинска Полина Лавренюк оказалась в десятке лучших
Челябинска Полина Лавренюк оказалась в десятке лучших Фото:

Уроженка Челябинска Полина Лавренюк вошла в десятку лучших участниц национального конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка в разговоре с URA.RU призналась, что в финале участницы спасались от стресса валерьянкой и глицином.

«Волнение почти не испытывала, разве что во время конкурса национальных костюмов. А вот финал — это уже другой уровень стресса, спасались валерьянкой и глицином. Считаю, что попадание в топ-10 — отличный результат. Я горжусь тем, что прошла этот путь с достоинством и осталась собой. Надеюсь, новая „Мисс Россия“ достойно представит страну на „Мисс Вселенная“ — обязательно буду следить», — поделилась Лавренюк.

Подготовка к конкурсу заняла три недели, первые дни которой казались особенно тяжелыми, отметила конкурсантка. По словам челябинки, она хотела все бросить и уехать домой, но понимала, что такой шанс выпадает раз в жизни. Со временем съемки, фотосессии и репетиции вошли в ее привычный ритм, а поддержка новых подруг помогла справиться с трудностями. Всего в финале участвовали 50 девушек со всей России. 

Участие в престижном конкурсе уже принесло первые результаты — девушке поступают предложения о сотрудничестве. Сейчас модель возвращается к учебе в МГУ, параллельно рассматривая новые профессиональные возможности.

Полине Лавренюк 20 лет. Она выпускница школы МАОУ «ОЦ „Ньютон“» и студентка философского факультета МГУ по специальности «Реклама и связь с общественностью». Первые приглашения на участие в конкурсе получила в 18 лет, но ждала момента, когда будет готова представить себя. Родной Челябинск для нее — место, где прошло ее детство и где она заряжается энергией. Подробнее о ней и другой финалистке «Мисс Россия» из Челябинска Полине Большухиной — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженка Челябинска Полина Лавренюк вошла в десятку лучших участниц национального конкурса красоты «Мисс Россия». Девушка в разговоре с URA.RU призналась, что в финале участницы спасались от стресса валерьянкой и глицином. «Волнение почти не испытывала, разве что во время конкурса национальных костюмов. А вот финал — это уже другой уровень стресса, спасались валерьянкой и глицином. Считаю, что попадание в топ-10 — отличный результат. Я горжусь тем, что прошла этот путь с достоинством и осталась собой. Надеюсь, новая „Мисс Россия“ достойно представит страну на „Мисс Вселенная“ — обязательно буду следить», — поделилась Лавренюк. Подготовка к конкурсу заняла три недели, первые дни которой казались особенно тяжелыми, отметила конкурсантка. По словам челябинки, она хотела все бросить и уехать домой, но понимала, что такой шанс выпадает раз в жизни. Со временем съемки, фотосессии и репетиции вошли в ее привычный ритм, а поддержка новых подруг помогла справиться с трудностями. Всего в финале участвовали 50 девушек со всей России.  Участие в престижном конкурсе уже принесло первые результаты — девушке поступают предложения о сотрудничестве. Сейчас модель возвращается к учебе в МГУ, параллельно рассматривая новые профессиональные возможности. Полине Лавренюк 20 лет. Она выпускница школы МАОУ «ОЦ „Ньютон“» и студентка философского факультета МГУ по специальности «Реклама и связь с общественностью». Первые приглашения на участие в конкурсе получила в 18 лет, но ждала момента, когда будет готова представить себя. Родной Челябинск для нее — место, где прошло ее детство и где она заряжается энергией. Подробнее о ней и другой финалистке «Мисс Россия» из Челябинска Полине Большухиной — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...