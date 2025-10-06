Убытки национализированного отеля Radisson челябинского экс-губернатора упали до 0,6 миллиарда

Убытки связанной с семьей челябинского экс-губернатора Михаила Юревича компании «ОтельСтрой», оператора отеля Radisson, окончательно сократились до 0,685 млрд рублей. Как следует из материалов суда, спор возник вокруг особенностей амортизации имущества и курсовых разниц.
Мультимедиа озарили стены
Дело рассматривалось с 6 мая 2024 года, когда челябинский арбитраж зарегистрировал иск «ОтельСтроя». К тому моменту Генпрокуратура РФ успела потребовать национализации бизнеса, но решения о передаче активов государству суд принять еще не успел. Процесс по спору с налоговиками шел параллельно, растянувшись до сентября 2025 года, когда решение по делу вынесла кассационная инстанция.
«Решение Арбитражного суда Челябинской области от 17 февраля 2025 года и постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда оставить без изменения. Кассационную жалобу МИФНС № 28 по Челябинской области оставить без удовлетворения», — отмечено в постановлении арбитража УрФО, с которыми ознакомилось URA.RU.
Спор связан со строительством отеля Radisson класса «Люкс» международной категории звездности 4+. В августе 2011 года три компании заключили договор о возведении объекта. Заказчиком стал «Родник», генподрядчиком — «Атек-Инж», застройщиком — «ОтельСтрой». Построить следовало здание с коммуникациями, чтобы гостиница могла нормально эксплуатироваться. Спустя почти три года, в январе 2014 года, здание было готово. В нем имелись предусмотренные проектом оборудование, внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, энергоснабжения и связи. Обошлась стройка в 2,17 млрд рублей. Мэрия выдала разрешение на эксплуатацию.
Как выяснила потом налоговая, «ОтельСтрой» сформировал объект основных средств «Гостиница класса „Люкс“» первоначальной стоимостью 1,223 млрд рублей. Здание налогоплательщик включил в группу, предусматривающую срок эксплуатации более 30 лет. Другие основные средства компания приняла к учету в составе других групп. Это бассейн, бани, наружная подсветка, мультимедиа в конференц-зале, спутниковое телевидение, серверы, электрообогрев полов в санузлах, кондиционеры, сигнализация, видеонаблюдение по периметру, система управления дверными замками, канализация, софт по управлению гостиницей и другое имущество.
Разница подходов
Особенности учета активов отразились на финансовых показателях общества. Возник спор, сколь велики убытки компании. Проверка налоговиков привела фискалов к выводу, что есть правонарушение. В сентябре 2023 года инспекторы привлекли «ОтельСтрой» к ответственности.
Их претензии заключались в неправомерном, как они посчитали, увеличении задекларированных обществом убытков на общую сумму более 730 миллионов рублей. Налоговая инспекция настаивала на том, что убыток за 2018 год следует сократить на 222,7 млн рублей, за 2020 год — на 510 млн. МИФНС была уверена, что компания за 2018-2020 годы неверно завысила расходы на сумму 71,2 млн рублей. Также инспекторы настаивали на признании доходов от курсовых разниц по договору займа с кипрской Rantip Invest Limited, заключенному в феврале 2018 года. «ОтельСтрой» для расплаты по кредиту киприотов конвертировал в банке валюту с выгодой для себя, а, следовательно, полученный доход следует учесть для целей исчисления налога.
Истец предпочел бы эти доходы снизить. Бизнесмены настаивали, что базу по налогу на прибыль за 2019 год следует принять завышенной на 50,6 млн рублей, завышение налога на прибыль в том же году — в сумме 10,122 млн рублей. При этом, по мнению «ОтельСтроя», суммы неправомерного переноса убытков по годам надо было взять меньшими, чем того требовали налоговики: перенос с 2018 года на 2019-й — в сумме 194,6 млн рублей, а с 2020 год на 2021-й — в размере 486,5 млн. Остаток неперенесенного убытка на конец 2020 года, настаивали юристы отельера, необходимо определить в сумме 1,4 млрд рублей.
Теплый пол до издержек довел
Неразбериха произошла в связи с ошибочным, по мнению общества, отнесением спорных активов к зданию в целом. Юристы «ОтельСтроя» утверждали: срок полезного использования движимого имущества значительно ниже срока эксплуатации недвижимости. Улучшения в виде мультимедийной системы и другого спорного имущества необходимы, чтобы гостиница могла работать как отель повышенного класса комфортности.
Налоговики парировали, заявляя, что вызвавшие спор инженерные коммуникации здания помогли принимать гостей по высшему разряду для извлечения прибыли. Значит, цену активов следует списывать постепенно, а не разом, завысив расходы, что отразилось на сокращении налогооблагаемой базы.
В вопросе амортизации арбитраж признал правой сторону гостиничного бизнеса, по курсовым разницам встал на сторону налоговиков. Это привело к пересчету финансовых результатов. Суд признал недействительным решение налоговой инспекции в части первоначальных сумм.
«Спорные основные средства не являются обязательными элементами здания как такового, значительно отличаются по сроку полезного использования от срока использования здания в целом. Целевое назначение здания как гостиницы повышенной комфортности не влечет необходимость включения стоимости оборудования, предназначенного исключительно для функционирования данного здания как гостиницы повышенной комфортности, в состав здания», — заметил суд.
Арбитраж счел, что оборудование не относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоятельную группу основных средств. Для эксплуатации здания их можно было и не ставить, но гостиница повышенной комфортности их наличия требует. При этом срок использования спорных активов меньше срока эксплуатации недвижимости, и по ходу работы их придется обновлять.
Бизнес-карусель
Разбираясь в вопросе курсовых разниц, суд обратился к историческим данным, собранным налоговиками. Их проверка выявила, что до 2018 года у «ОтельСтроя» были долги по договорам займа с компаниями «Макфа» и «Первый хлебокомбинат». В 2018 году указанные займы были погашены. Часть денег для этого дала в долг компания Rantip. Финансовым источником для займа стали дивиденды от дочерних компаний «Макфа» и «Первый хлебокомбинат». Все компании являются взаимосвязанными, как и семья Юревичей — с бизнесом.
«Компании и лица организовали „карусельное“ движение денежных средств, направленное на уменьшение налоговых обязательств участников группы, в том числе „ОтельСтрой“, „УМ „Школьник“, „Родник“. Заемные средства, выданные „ОтельСтрою“, а также компаниям „Родник“, „УМ „Школьник“, фактически обеспечены суммой 28 млн евро (2,058 млрд рублей), перечисленной 19 марта 2018 года АО „Макфа“ и 1 апреля 2018 года „Первым хлебокомбинатом“ в адрес компании Rantip в качестве дивидендов“, — указал арбитраж.
Суд заметил, что в дальнейшем организации провели ряд круговых траншей. Это увеличило долг перед кипрским бизнесом, а прибыль нивелировалась процентами и рассчитанными курсовыми разницами. Компания Rantip на дату заключения договоров займа в феврале 2018 года имела признаки кондуитной, то есть созданной с техническими целями. Хоздеятельность в 2017-2018 годах фирма не вела, а деньги получала только от челябинских «дочек».
«Усыхание» убытков
Решения о выплатах дивидендов киприотам принималось отцом с матерью экс-губернатора и им самим. Характер принятых о кредитовании решений арбитраж счел умышленным. «ОтельСтрой» по займам расплачивался минимально и несвоевременно. И такая практика для снижения налоговой нагрузки была неоднократной. Такую позицию контрагентов суд признал недобросовестной.
Выводы налоговиков общество опровергать не стало, оспорив только необходимость учета курсовых разниц для налогообложения. Валюту налогоплательщик приобретал, чтобы расплачиваться по кредиту с компанией Rantip.
В результате перенос убытков суд вслед за налоговиками признал неправомерным, но изменил суммы, как того просили бизнесмены. За 2018 год размер незаконного переноса сократился до 198,68 млн рублей (на 24 млн рублей), за 2020 год — до 486,5 млн (на 23,56 млн рублей). Арбитраж в основном согласился с расчетами отельера, сняв с него вину за 71,2 млн рублей по амортизации. Завышение исчисленного компанией налога на прибыль за 2019 год выросло, как и просил «ОтельСтрой», до 10,122 млн рублей (на 614,5 тысячи рублей).
Национализированный комфорт
Пятизвездочный отель Radisson Blu в Челябинске позиционирует себя как элегантный бизнес-отель. Открылся в апреле 2014 года. Здание расположено в центре города на улице Труда, рядом с парком имени Гагарина. Гостиничный комплекс включает 211 номеров, несколько ресторанов и баров, спа-центр с бассейном. Имеется семь конференц-залов, один из которых имеет площадь 580 квадратных метров.
Отель вошел в перечень национализированных компаний семьи Юревичей. Это произошло весной 2024 года. Активы поступили на баланс Росимущества. Управлением «ОтельСтроем» и другими фирмами занялась компания Россельхозбанка «РСХБ-Финанс».
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. При поступлении ответов они будут опубликованы.
