В Чебаркуле спикером горсобрания выбрали энергетика

На первой сессии нового созыва собрания депутатов Чебаркуля (Челябинская область) избрали нового спикера. Как сообщили в собрании депутатов, им стала энергетик Екатерина Фахурова.
«За Фахурову проголосовало 14 из 21 присутствующего депутата. Остальные — за депутата-самовыдвиженца Татьяну Самохину», — сообщили в собрании.
Фахуровой 54 года, она была выдвинута в депутаты «Единой Россией». До избрания председателем горсобрания работала экспертом по реализации в ООО «Уральская энергосбытовая компания».
Прежний спикер горсобрания Николай Баландин был исключен из ЕР. После снятия с выборов на избирательном округе № 19 Баландина и всех других кандидатов были назначены повторные выборы. Они состоятся 23 ноября. Баландин выдвинулся на них уже как самовыдвиженец.
