Компания экс-чиновника взыскала с челябинского завода «Мечела» 407 миллионов

07 октября 2025 в 13:00

Принадлежащая бывшему московскому чиновнику Руслану Ростовцеву «Талдинская трейдинговая компания» из Новокузнецка (Кузбасс) взыскала с челябинского завода «Мечел-Кокс» 407,8 млн рублей. Как следует из решения суда, сумму составили основной долг, неустойка и госпошлина. «Исковые требования удовлетворить. Взыскать с ООО „Челябинский завод по производству коксохимической продукции» в пользу ООО «Талдинская трейдинговая компания» задолженность по оплате поставленного товара по договору поставки», — отмечено в решении, которым располагает URA.RU. Арбитражный суд Челябинской области полностью удовлетворил требования кузбасской компании. Суд постановил взыскать в ее пользу 399,2 млн рублей основного долга, 6,1 млн рублей начисленной неустойки и 2,5 млн рублей в счет возмещения судебных издержек. Ответчик в лице «Мечел-Кокса» не оспаривал факт наличия задолженности за поставленный по договору от августа 2020 года угольный концентрат. Единственным возражением завода стало намерение снизить размер договорной неустойки, которая, по его мнению, была несоразмерна последствиям нарушения обязательств. Суд отклонил ходатайство ответчика. Арбитраж указал на отсутствие доказательств чрезмерности неустойки. В решении судья Антон Белый подчеркнул, что снижение штрафных санкций привело бы к освобождению неисправного должника от негативных последствий его действий. «Талдинская трейдинговая компания» входит в одноименный холдинг, показавший по итогам прошлого года чистую прибыль в 2,45 млрд рублей. Бенефициаром бизнеса является Ростовцев. Он с 1998 по 2005 год занимал пост заместителя руководителя Департамента градостроительной политики Москвы, а затем несколько месяцев работал первым вице-мэром Сочи. «Холдинг „Мечел“ испытывает финансовые сложности, которые стали поводом для властей оказать поддержку бизнесу. Правительство рассматривает возможность наложения моратория на банкротство металлургов. Компания получила отсрочку платежа по налогам. На реструктуризацию долгов также пошли некоторые коммерческие банки. При подготовке материала в публикации URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. Если ответы поступят, то будут опубликованы.