Песков посоветовал прочитать указ о национализации «Южуралзолота»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал почитать указ о национализации челябинской золотодобывающей компании ЮГК («Южуралзолото»). Так представитель Кремля ответил на вопрос о том, может ли вышедший в сентябре указ про ускорение приватизации госимущества, распространиться на уже национализированные компании.
«Там же в указе сказано, кто этим занимается, да какая организация этим занимается. Просто почитайте указ, там же все написано», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее «Известия» сообщали, что структуры Уральской горно-металлургической компании (УГМК) рассматривают возможность приобретения контрольного пакета акций золотодобывающей компании «Южуралзолото», которая была национализирована. По этому вопросу уже ведутся переговоры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.