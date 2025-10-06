Самый востребованный бизнес в Челябинске осенью 2025 года

Челябинцы чаще всего начинают бизнес в сфере торговли. По итогам третьего квартала 2025 года в городе на этот вид деятельности пришлась наибольшая доля среди франшиз — 22%, сообщили в пресс-службе «Авито Бизнес 360».
«Спрос на франшизы в третьем квартале 2025 года в сравнении со вторым вырос на 5%. В 6,5 раз увеличился интерес к франшизам в сфере строительства. Средний размер взноса достиг 550 000 рублей. Кроме того, популярностью пользуются франшизы в сфере красоты и здоровья — спрос на них вырос в 2,5 раза за квартал и на 73% за год. Средний паушальный взнос — 600 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.
Второе место по популярности у челябинцев занимают франшизы в сфере общепита (17%). Завершают рейтинг лидеров вакансии в сфере красоты и здоровья (11%). В целом по России в структуре предложения первое место занимает сфера торговли (27%), второе — сфера услуг — (24%), третье — общепита (15%), на сферу развлечений пришлось 7%.
Ранее в Челябинске перестали покупать большие земельные участки под крупные ТРК, такие как «Родник», «Алмаз». После периода пандемии сменился тренд в строительстве: инвесторы переключились с торговых центров городского масштаба на районные ТЦ, развитие магазинов у дома и пунктов выдачи заказов. Стали востребованы крупные земельные участки под склады и распределительные центры за границей города и небольшие участки в городе под ПВЗ
