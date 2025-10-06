06 октября 2025

Активисты Челябинска развернули гигантский баннер с Путиным в его день рождения. Фото, видео

Челябинские активисты растянули гигантский баннер с Владимиром Путиным в честь его дня рождения
Челябинские активисты растянули гигантский баннер с Владимиром Путиным в честь его дня рождения Фото:

В Челябинске на площади Курчатова прошла масштабная акция в честь дня рождения президента РФ Владимира Путина. Участники развернули гигантский баннер с изображением президента и поздравлением, а вокруг него выстроился живой контур из людей с флагами России и Волонтерской Роты.

«Это была не просто акция, а яркое и запоминающееся действо, где участники мероприятия развернули большой баннер с поздравлением и изображением Главы государства. Вокруг выстроился живой контур из людей, гордо державших в руках флаги Российской Федерации и Волонтерской Роты», — сообщил URA.RU депутат Заксобрания региона и герой СВО Алексей Рожков.

Мероприятие собрало представителей общественных организаций, студентов и волонтеров, став символом единства и поддержки главы государства. Рожков подчеркнул, что регион продемонстрировал активную гражданскую позицию и сплоченность жителей.

