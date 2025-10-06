Назван средний возраст матери при рождении ребенка в Челябинской области

Челябинки стали рожать в более позднем возрасте. Средний возраст мам за десять лет сдвинулся с 25 до 30 лет. Об этом на пресс-конференции в «АиФ-Челябинск», посвященной поздней беременности и родам, рассказала начальник управления организации медицинской помощи детям и матерям, при социально значимых заболеваниях и профилактике Министерства здравоохранения региона Людмила Подлубная.
«Средний возраст рожениц в Челябинской области увеличивается примерно каждые 3-4 года в среднем на год. Так за десятилетие он сдвинулся до с 25 до 30 лет. Я думаю, что сейчас все равно возраст должен стать меньше, что-то стабилизироваться, потому что очень много социальных мер поддержки и льгот оказывается молодым студенческим семьям», — сообщила Подлубная.
Как отметила Подлубная, сейчас действительно есть тренд на позднюю беременность. Женщин, решающихся на материнство в зрелом возрасте, стало гораздо больше. 35-летних женщин, позднего репродуктивного возраста, гораздо больше, чем 25-летних. Поэтому гораздо чаще можно увидеть мам, кому за 30-35 и ближе к 40.
К тому же, отметила эксперт, не секрет, что когда дети появляются рано, и когда они вырастают, семья ощущает потребность в еще одном ребенке, уже непривычно оставаться вдвоем. Раньше в семьях гораздо раньше появлялись внуки. В современных реалиях, когда дети тоже отказываются от беременности на потом, родители уже задумываются, почему бы при наличии двоих детей, которых они уже вырастили, им в свои 37-38 лет, не задуматься о рождении еще одного ребенка. При этом большинство пар решается на рождение ребёнка до 45 лет.
Тренд на позднюю беременность можно наблюдать по всей России. Согласно данным демографического исследования российского государственного социального университета, с 2005 года количество женщин в возрасте 35-39 лет, готовых родить ребенка, выросло в четыре раза. А по данным медицинской статистики, число женщин, решающихся на материнство в зрелом возрасте, увеличилось с конца прошлого века приблизительно на 80%.
