Текслер поздравил Путина с днем рождения: «Всегда чувствуем заботу главы государства»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Поздравление Текслер опубликовал в своем telegram-канале.
«Сегодня день рождения отмечает наш лидер, президент России Владимир Владимирович Путин. Поздравляю главу государства от имени всей Челябинской области!», — написал Текслер.
Он отметил, что за последние годы Путин несколько раз посещал регион. Каждый раз он давал старт новым проектам, которые меняют облик Челябинской области, поддерживал важные для жителей начинания.
«Всегда чувствуем заботу главы государства, его бесконечное внимание к людям. Дорогого стоит то, как Владимир Владимирович относится к нашим героям, тем, кто защищает нашу страну на передовой», — подчеркнул Текслер.
Губернатор добавил, что его всегда удивляет работоспособность и способность президента разбираться в самых сложных темах. Видеть истину и принимать единственно верные решения во благо страны и народа.
«Часто говорю, что мы живем в рубежное время. И не сомневаюсь, что с таким лидером Россия пройдет его с честью. Выстоит и победит. Челябинская область все для этого делает», — заверил Текслер.
Президенту России Владимиру Путину 7 октября исполняется 73 года. Лидер КНДР Ким Чен Ын первым поздравил главу РФ с праздником, послав ему самые искренние и теплые поздравления.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!